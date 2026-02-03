< sekcia Šport
Vonnová chce štartovať na ZOH aj so zranením: „Cítim sa stabilne“
Autor TASR
Cortina d' Ampezzo 3. februára (TASR) - Americká lyžiarka Lindsey Vonnová si verí, že bude súťažiť na ZOH v Miláne a Cortine d' Ampezzo napriek zraneniu ľavého kolena.
ZOH sa začnú v piatok a o dva dni neskôr by sa 41-ročná Američanka mala predstaviť v ženskom zjazde. Zranila sa po páde v minulotýždňovom zjazde Svetového pohára vo švajčiarskom stredisku Crans Montana. Vonnová uviedla, že má úplne pretrhnutý predný krížny väz, podliatiny na kosti a poškodený meniskus. Po troch dňoch fyzioterapie a konzultáciách s lekármi však v utorok opäť lyžovala s ortézou na kolene. „Cítim sa stabilne, cítim sa silno,“ povedala podľa agentúry AP Vonnová a dodala, že je sebavedomá a bude súťažiť. „Urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som stála na štarte,“ dodala.
Na súťažné svahy sa vrátila minulú sezónu vo veku 40 rokov po takmer šiestich rokoch mimo súťažného lyžovania. Lyžuje s čiastočným titánovým implantátom v pravom kolene a v tejto sezóne je líderkou hodnotenia zjazdu s dvoma víťazstvami a troma ďalšími pódiovými umiestneniami v piatich pretekoch. Vrátane super-G absolvovala Vonnová osem pretekov SP a skončila na pódiu v siedmich z nich.
Ženské lyžiarske preteky pod piatimi kruhmi sa budú konať v Cortine d' Ampezzo, kde Vonnová drží rekord SP s 12 víťazstvami. Doposiaľ získala tri olympijské medaily - zlato v zjazde a bronz v super-G v roku 2010 vo Vancouveri a bronz v zjazde v roku 2018 v Pjongčangu.
