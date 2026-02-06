Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vonnová je napriek zraneniu pripravená na zjazd

Americká lyžiarka Lindsey Vonnová pred tréningom zjazdu žien na zimných olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo 6. februára 2026. Foto: TASR/AP

Štyridsaťjedenročná Američanka nastúpi týždeň po pretrhnutí predného skríženého väzu.

Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 6. februára (TASR) - Americká lyžiarka Lindsey Vonnová je pripravená zabojovať o zlato v nedeľnom zjazde na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Štyridsaťjedenročná Američanka nastúpi týždeň po pretrhnutí predného skríženého väzu.

Vonnová bude pretekať s ortézou na ľavom kolene. „Nič ma nerobí šťastnejšou. Nikto mi neveril, že tu budem,“ citovala vyjadrenie trojnásobnej olympijskej medailistky agentúra AP.

Prvý naplánovaný tréning na ženský zjazd bol vo štvrtok pre silné sneženie zrušený. Lyžiarky budú mať k dispozícii ešte dve prípravné jazdy v piatok a v sobotu pred nedeľným bojom o medaily na zjazdovke Olympia delle Tofane.
