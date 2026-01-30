Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 30. január 2026Meniny má Ema
< sekcia Šport

Vonnová napriek zraneniu verí, že bude štartovať na olympiáde

.
Americká lyžiarka Lindsey Vonnová smeruje do cieľa po páde počas zjazdu žien na SP v alpskom lyžovaní vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana 30. januára 2026. Foto: TASR/AP

Američanka stratila kontrolu po skoku a skončila v ochrannej sieti. Po ošetrení sa postavila na lyže a snažila sa palicami udržiavať rovnováhu, pričom sa usilovala odľahčiť záťaž na ľavom kolene.

Autor TASR
Crans Montana 30. januára (TASR) - Americká lyžiarka Lindsey Vonnová verí, že napriek zraneniu ľavého kolena bude štartovať na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´ Ampezzo. Počas piatkového zjazdu Svetového pohára vo švajčiarskej Crans Montane utrpela nepríjemný pád.

Američanka stratila kontrolu po skoku a skončila v ochrannej sieti. Po ošetrení sa postavila na lyže a snažila sa palicami udržiavať rovnováhu, pričom sa usilovala odľahčiť záťaž na ľavom kolene.

„Mala som dnes pád a zranila som si ľavé koleno. Môj olympijský sen však stále žije. Verím, že do začiatku zimnej olympiády sa dám zdravotne do poriadku," uviedla 41-ročná Vonnová na sociálnych sieťach. Zjazd napokon organizátori predčasne ukončili po ťažkých pádoch troch pretekárok.
.

Neprehliadnite

Poslanci schválili úpravu rokovacieho poriadku

TRAGÉDIA NA VÝCHODE SLOVENSKA: Nákladiak zrazil päťročného chlapca

HRABKO: Je dôležité, že premiér Fico s politickými lídrami komunikuje

Prezident víta vládne rozhodnutie nepristúpiť k Rade mieru