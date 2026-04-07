< sekcia Šport
Vonnová nevylučuje súťažný návrat: Nechávam si otvorené dvierka
Vonnová prezradila v rozhovore pre NBC, že si minulú sezónu užila.
Autor TASR
New York 7. apríla (TASR) - Americká lyžiarka Lindsey Vonnová nevylučuje návrat do súťažného diania napriek vážnym zraneniam, ktoré utrpela pri páde počas zjazdu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Štyridsaťjedenročná zjazdárka sa naďalej zotavuje z komplexnej zlomeniny holennej kosti.
Vonnová prezradila v rozhovore pre NBC, že si minulú sezónu užila. „Nemala som rozlúčkové preteky. Nechávam si otvorené dvierka. Možno by som absolvovala ešte jedny preteky na rozlúčku, alebo možno budem pretekať znova. Bolo by zábavné súťažiť v ešte jedných pretekoch. Uvidíme,“ citovala 84-násobnú víťazku pretekov Svetového pohára agentúra DPA.
Vonnová sa vrátila do súťažného kolotoča v roku 2024 po šesťročnej prestávke. Na otázku, či zvažuje ďalší návrat po ťažkom páde, americká lyžiarska hviezda odpovedala: „Myslím si, že na veľké zdesenie mojej rodiny, áno. Keď sa dostanem medzi ľudí, budem mať na to iný pohľad.“
Už 25 dní po páde v olympijskom zjazde zverejnila Vonnová na Instagrame video, v ktorom ukázala, ako trénuje stehná, ramená, trup, chrbát a ruky. Uviedla, že zahojenie kostí v ľavej nohe bude trvať približne rok. Potom sa rozhodne, či si dá odstrániť kovové implantáty, ktoré jej zaviedli počas operácie. Až potom je naplánovaná ďalšia operácia na dokončenie liečby natrhnutého skríženého väzu. Toto zranenie utrpela počas pretekov Svetového pohára krátko pred olympiádou.
