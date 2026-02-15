< sekcia Šport
Vonnová odletí domov do USA, absolvuje tam ďalšie operácie
Zdravotnícky tím koordinuje Vonnovej liečbu od pádu a následnej hospitalizácie na ZOH 2026 a pokúsi sa ju sprevádzať domov.
Autor TASR
Miláno 15. februára (TASR) - Americká lyžiarka Lindsey Vonnová sa v nedeľu pripravovala na návrat do USA po desivom páde počas olympijského zjazdu. Informoval o tom americký lyžiarsky tím a agentúra AP.
Zdravotnícky tím koordinuje Vonnovej liečbu od pádu a následnej hospitalizácie na ZOH 2026 a pokúsi sa ju sprevádzať domov. Štyridsaťjedenročná lyžiarka v Taliansku podstúpila viacero operácií na ošetrenie komplikovanej zlomeniny píšťaly v ľavej nohe.
„Momentálne pracujeme na jej návrate domov. Má okolo seba skvelý tím a vráti sa do USA, kde ju čakajú ďalšie operácie. Alpské disciplíny so sebou nesú veľké riziko, ale o to viac si človek uvedomí, aký nadľudský výkon títo športovci podávajú,“ povedala Sophie Goldschmidtová, prezidentka a generálna riaditeľka Americkej lyžiarskej a snoubordovej asociácie.
