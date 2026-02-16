Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 16. február 2026Meniny má Ida a Liana
Vonnová opustila nemocnicu v Trevise a odcestovala do USA

Na snímke klinika Ca' Foncello, kde je po páde hospitalizovaná americká lyžiarka Lindsey Vonnová v talianskom Trevise v nedeľu 15. februára 2026. Foto: TASR/AP

Vonnová účasťou v zjazde riskovala, keďže si len pár dní pred štartom olympiády roztrhla predný skrížený väz v kolene.

Autor TASR
Treviso 16. februára (TASR) - Americká lyžiarka Lindsey Vonnová opustila po štyroch operáciách zapríčinených nepríjemným pádom v olympijskom zjazde nemocnicu v talianskom Trevise a odcestovala do USA. V pondelok ráno ju sanitkou previezli na letisko Marca Pola v Benátkach, informovala agentúra DPA.

Lindsey Vonnová zo Spojených štátov.
Foto: TASR/AP


Vonnová účasťou v zjazde riskovala, keďže si len pár dní pred štartom olympiády roztrhla predný skrížený väz v kolene. Na trati vydržala iba trinásť sekúnd a po ťažkom páde utrpela komplexnú zlomeninu holennej kosti.

Štyridsaťjedenročná Američanka absolvovala v sobotu zatiaľ poslednú úspešnú operáciu, ktorá jej umožnila transport do USA. Po návrate domov čakajú olympijskú víťazku z roku 2010 ďalšie operačné zákroky a dlhá rehabilitácia. Prioritou lekárskeho tímu je aktuálne bezpečný presun domov a domáca liečba. Pred odchodom údajne nechala na detskom oddelení všetky plyšové hračky, ktoré dostala v uplynulých dňoch ako dary.
