Vonnová poslala odkaz kritikom: Dosiahla som veľa
Američanka sa vyjadrila aj ku kritikom, podľa ktorých jej štart na ZOH s roztrhnutým predným skríženým väzom v kolene zobral miesto iným lyžiarkam.
Autor TASR
Treviso 22. februára (TASR) - Americká lyžiarka Lindsey Vonnová sa po piatej operácii a presune z Talianska do USA opäť prihovorila fanúšikom na sociálnych sieťach. V najnovšom príspevku adresovala odkaz kritikom svojho návratu a účasti na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Olympiáda sa pre ňu skončila nepríjemným pádom v zjazde.
„Nebolo to všetko zbytočné. Vrátila som sa, vyhrala som a súťažila som. Dokázala som niečo, čo ľudia v mojom veku považovali za nemožné,“ vyjadrila sa štyridsaťjedenročná lyžiarka. Vonnová sa vrátila do súťažného kolotoča koncom roku 2024. Jej comeback mal vyvrcholiť práve na ZOH, no skončil sa pádom v zjazde a komplexným zranením holennej kosti.
Američanka sa vyjadrila aj ku kritikom, podľa ktorých jej štart na ZOH s roztrhnutým predným skríženým väzom v kolene zobral miesto iným lyžiarkam. V príspevku zvýraznila svoje najlepšie umiestnenia v Svetovom pohári po jej návrate, vrátane dvoch víťazstiev v zjazde. „Nedosiahla som môj veľký cieľ, no dosiahla som toho veľa. Ďakujem každému, kto mi veril,“ citovala Vonnovej vyjadrenie na sociálnej sieti agentúra DPA.
