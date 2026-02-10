< sekcia Šport
Vonnová štart na ZOH neľutuje: „Pád a moje zranenie spolu nesúvisia“
Autor TASR
Cortina d'Ampezzo (TASR) - Americká lyžiarka Lindsey Vonnová utrpela v nedeľnom zjazde na ZOH 2026 ťažkú zlomeninu holennej kosti. V súčasnosti je jej stav stabilizovaný, no bude potrebovať viacero operácií. Informovala o tom v pondelok na sociálnej sieti.
Štyridsaťjedenročná Vonnová už po páde podstúpila dve operácie. „Včerajšok nedopadol podľa mojich predstáv. No napriek obrovskej fyzickej bolesti, ktorú som pocítila, nič neľutujem. Moje zranenie predného skríženého väzu a predchádzajúce zranenia nemali nič spoločné s týmto pádom,“ zverejnila Američanka podľa AP.
Vonnová v nedeľu stratila kontrolu dvanásť sekúnd po štarte, nekontrolovane sa kotúľala po svahu, až napokon dopadla na chrbát so skríženými lyžami pod sebou. Krátko po príchode zdravotníkov sa ozýval jej krik od bolesti. Najskôr ju previezli na kliniku v Cortine, potom do väčšej nemocnice v Trevise.
