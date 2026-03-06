Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vonnová trénovala v posilňovni: „Stále tvrdo pracujem“

Lindsey Vonnová zo Spojených štátov narazila do bránky počas zjazdu žien v alpskom lyžovaní na Zimných olympijských hrách 2026 v Cortine d'Ampezzo v Taliansku 8. februára 2026. Foto: TASR/AP

Štyridsaťjedenročná Vonnová utrpela pri páde komplexnú zlomeninu holennej kosti, členka a absolvovala už niekoľko operácií. Dokonca jej hrozila amputácia ľavej nohy.

New York 6. marca (TASR) - Americká lyžiarka Lindsey Vonnová začala len 25 dní po ťažkom páde na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo opäť trénovať. Na sociálnej sieti zverejnila video, na ktorom ju vidieť v posilňovni, a to napriek tomu, že je na nejaký čas odkázaná na invalidný vozík.

Štyridsaťjedenročná Vonnová utrpela pri páde komplexnú zlomeninu holennej kosti, členka a absolvovala už niekoľko operácií. Dokonca jej hrozila amputácia ľavej nohy. „Jednoznačne mám za sebou ťažké časy, ale stále som vďačná a tvrdo pracujem. Jediným cieľom je uzdraviť sa. Deň po dni,“ napísala Vonnová v príspevku na Instagrame.

Olympijská šampiónka, dvojnásobná majsterka sveta a držiteľka štyroch veľkých glóbusov momentálne prechádza rehabilitáciou, aby vedela používať barle. Predpokladá, že ľavá noha sa jej bude hojiť ešte približne rok. Až potom sa budú môcť doktori venovať prednému skríženému väzu, ktorý si roztrhla už pred ZOH.
