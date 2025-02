Vonnová v tímovej kombinácii výrazne zaostala, no verí v úspech na ZOH

Saalbach 11. februára (TASR) - Americká lyžiarka Lindsey Vonnová výrazne zaostala za najlepšími v tímovej kombinácii na MS v Saalbachu, no verí, že na budúcoročných ZOH v Taliansku (6.- 22. februára 2026) dosiahne výraznejší úspech. Dvadsať rokov od debutu na MS sa trápila v zjazde a skončila až na 21. mieste, keď za Lauren Macugovou zaostala o viac ako 2,5 sekundy.



Jej tímová kolegyňa A. J. Hurtová následne vylepšila umiestnenie dvojice na konečné 16. miesto. "Nebola som rýchla," konštatovala Vonnová, pre ktorú išlo o návrat na MS po tom, čo v roku 2019 ukončila kariéru. Medzičasom absolvovala zložitú operáciu kolena. "Mám 40 rokov a za sebou čiastočnú výmenu kolena. Očakávam, že sa mi bude dariť lepšie a očakávajú to aj všetci ostatní. Potrebujem trochu trpezlivosti. Teraz lyžujem technicky lepšie než predtým, no v zjazde nie som dostatočne rýchla. Potrebujem prísť na to, v čom je problém. Mám na to rok. Teraz, počas MS, je ťažké zmeniť celé nastavenie," konštatovala Vonnová.



Olympijská víťazka v zjazde z roku 2010 a víťazka 82 pretekov Svetového pohára verí, že si svoju športovú dlhovekosť predĺži na ZOH 2026: "O našom (americkom) tíme môžem povedať len pozitívne veci. Som nadšená z predstavy, že budeme spolu štartovať na ZOH, keďže v tíme máme veľa talentu a obrovský potenciál. Verím, že spoločne dokážeme veľké veci."