< sekcia Šport
Vonnová vyhrala zjazd v Zauchensee a dosiahla 84. triumf v seriáli
Organizátori museli skrátiť trať v hornej pasáži z dôvodu hustého sneženia, keďže novú pokrývku sa im nepodarilo počas noci odstrániť.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Zauchensee 10. januára (TASR) - Americká lyžiarka Lindsey Vonnová zvíťazila v sobotnom zjazde v Zauchensee a dosiahla 84. triumf v kariére vo Svetovom pohári. Štyridsaťjedenročná pretekárka v rakúskom stredisku potvrdila skvelú formu v olympijskej sezóne, v ktorej si pripísala druhé víťazstvo. V štyroch zjazdoch nechýbala na pódiu ani raz.
Výrazne tak zvýšila náskok v boji o malý glóbus. Vonnová vyhrala úvodný zjazd v St. Moritzi, keď sa vo veku 41 rokov stala najstaršou víťazkou v histórii SP. O deň neskôr skončila v rovnakom stredisku druhá a vo Val d'Isere brala tretie miesto. Sobotňajší triumf bol už jej 45. v zjazde v SP v kariére. Okrem toho bola aj tretia v super-G vo Val d'Isere.
V Zauchensee odštartovala zo šiesteho miesta, v úvodných dvoch sektoroch mierne strácala, no skvele jej vyšla druhá polovica trate, do ktorej si priniesla vysokú rýchlosť a v cieli mala čas 1:06,24 minúty. Predchádzajúcu líderku Kajsu Vickhoffovú Lieovú zdolala o 37 stotín sekundy. Tretia skončila ďalšia Američanka Jacqueline Wilesová s mankom 0,48 sekundy.
„Myslela som si, že so štartovým číslom šesť nebudem mať šancu, keďže tam bolo veľa čerstvého snehu a čakala som, že trať sa bude zo začiatku iba 'vyjazďovať'. Organizátorom sa však podarilo odviesť skvelú prácu a mne skvelú jazdu. Toto mi dáva ďalšiu istotu do nasledujúcich pretekov,“ povedala pre Eurosport Vonnová, ktorá vedie poradie zjazdu už o 129 bodov pre Nemkou Emmou Aicherovou. V celkovom poradí SP sa posunula na šiestu priečku, na líderku Mikaelu Schiffrinovú, ktorá v sobotu neštartovala, stráca 373 bodov.
Organizátori museli skrátiť trať v hornej pasáži z dôvodu hustého sneženia, keďže novú pokrývku sa im nepodarilo počas noci odstrániť. Lyžiarky tak čakalo len 2160 metrov. Preteky museli na vyše 20 minút prerušiť po páde Magdaleny Eggerovej. Rakúska lyžiarka skončila v ochrannej sieti, rýchlo sa zdvihla, no zranila si nohu a zo svahu ju musel odniesť vrtuľník.
Výrazne tak zvýšila náskok v boji o malý glóbus. Vonnová vyhrala úvodný zjazd v St. Moritzi, keď sa vo veku 41 rokov stala najstaršou víťazkou v histórii SP. O deň neskôr skončila v rovnakom stredisku druhá a vo Val d'Isere brala tretie miesto. Sobotňajší triumf bol už jej 45. v zjazde v SP v kariére. Okrem toho bola aj tretia v super-G vo Val d'Isere.
V Zauchensee odštartovala zo šiesteho miesta, v úvodných dvoch sektoroch mierne strácala, no skvele jej vyšla druhá polovica trate, do ktorej si priniesla vysokú rýchlosť a v cieli mala čas 1:06,24 minúty. Predchádzajúcu líderku Kajsu Vickhoffovú Lieovú zdolala o 37 stotín sekundy. Tretia skončila ďalšia Američanka Jacqueline Wilesová s mankom 0,48 sekundy.
„Myslela som si, že so štartovým číslom šesť nebudem mať šancu, keďže tam bolo veľa čerstvého snehu a čakala som, že trať sa bude zo začiatku iba 'vyjazďovať'. Organizátorom sa však podarilo odviesť skvelú prácu a mne skvelú jazdu. Toto mi dáva ďalšiu istotu do nasledujúcich pretekov,“ povedala pre Eurosport Vonnová, ktorá vedie poradie zjazdu už o 129 bodov pre Nemkou Emmou Aicherovou. V celkovom poradí SP sa posunula na šiestu priečku, na líderku Mikaelu Schiffrinovú, ktorá v sobotu neštartovala, stráca 373 bodov.
Organizátori museli skrátiť trať v hornej pasáži z dôvodu hustého sneženia, keďže novú pokrývku sa im nepodarilo počas noci odstrániť. Lyžiarky tak čakalo len 2160 metrov. Preteky museli na vyše 20 minút prerušiť po páde Magdaleny Eggerovej. Rakúska lyžiarka skončila v ochrannej sieti, rýchlo sa zdvihla, no zranila si nohu a zo svahu ju musel odniesť vrtuľník.
Výsledky:
1. Lindsey Vonnová (USA) 1:06,24 min, 2. Kajsa Vickhoffová Lieová (Nór.) +0,37 s, 3. Jacqueline Wilesová (USA) +0,48, 4. Laura Pirovanová (Tal.) +0,63, 5. Janine Schmittová (Švaj.) +0,65, 6. Emma Aicherová (Nem.) +0,68, 7. Breezy Johnsonová (USA) +0,70, 8. Romane Miradoliová (Fr.) +0,73, 9. Nicol Delagová (Tal.) +0,74, 10. Elena Curtoniová (Tal.) a Ester Ledecká (ČR) +0,75
celkové poradie SP:
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 823 b., 2. Camille Rastová (Švaj.) 703, 3. Alice Robinsonová (N.Zél.) 489, 4. Julia Scheibová (Rak.) 460, 5. Aicherová 453, 6. Vonnová 450
poradie zjazdu:
1. Vonnová 340 b., 2. Aicherová 211, 3. Pirovanová 167, 4. Cornelia Hütterová (Rak.) 166, 5. Sofia Goggiová (Tal.) 156, 6. Kira Wreidlová-Winkelmannová (Nem.) 152
1. Lindsey Vonnová (USA) 1:06,24 min, 2. Kajsa Vickhoffová Lieová (Nór.) +0,37 s, 3. Jacqueline Wilesová (USA) +0,48, 4. Laura Pirovanová (Tal.) +0,63, 5. Janine Schmittová (Švaj.) +0,65, 6. Emma Aicherová (Nem.) +0,68, 7. Breezy Johnsonová (USA) +0,70, 8. Romane Miradoliová (Fr.) +0,73, 9. Nicol Delagová (Tal.) +0,74, 10. Elena Curtoniová (Tal.) a Ester Ledecká (ČR) +0,75
celkové poradie SP:
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 823 b., 2. Camille Rastová (Švaj.) 703, 3. Alice Robinsonová (N.Zél.) 489, 4. Julia Scheibová (Rak.) 460, 5. Aicherová 453, 6. Vonnová 450
poradie zjazdu:
1. Vonnová 340 b., 2. Aicherová 211, 3. Pirovanová 167, 4. Cornelia Hütterová (Rak.) 166, 5. Sofia Goggiová (Tal.) 156, 6. Kira Wreidlová-Winkelmannová (Nem.) 152