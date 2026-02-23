< sekcia Šport
Vonnovej noha sa bude hojiť asi rok: Som ako Rocky
Vonnová uviedla, že trauma z pádu viedla k vzniku kompartmentového syndrómu v jej nohe.
Autor TASR,aktualizované
New York 23. februára (TASR) - Americká lyžiarka Lindsey Vonnová takmer prišla po páde v zjazde na ZOH 2026 o ľavú nohu. Veteránka na sociálnej sieti Instagram odhalila, že jej zranenia boli oveľa vážnejšie, než bežná zlomenina píšťaly.
Vonnová uviedla, že trauma z pádu viedla k vzniku kompartmentového syndrómu v jej nohe. Ten spočíva v nadmernom zvýšení tlaku vo vnútri svalu, buď v dôsledku krvácania alebo opuchu. Vysoký tlak zastaví prítok krvi a kyslíka do svalov a nervov. Ak sa tlak neuvoľní včas (zvyčajne do 6 hodín), tkanivo začne odumierať a nekróza potom môže viesť k trvalému postihnutiu alebo dokonca k amputácii nohy.
Držiteľka zlata v zjazde a bronzu v super-G zo ZOH 2010 a bronzu v zjazde zo ZOH 2018 ocenila doktora Toma Hacketta, ortopéda, ktorý pracuje s ňou a americkým tímom, za vykonanie fasciotómie. Práve tento zákrok jej zachránil nohu. „Úplne to rozrezal, nechal to dýchať a zachránil ma,“ citovala dvojnásobnú majsterku sveta agentúra DPA. Hackett bol v Cortine pritom iba kvôli nej, keďže išla na ZOH po zranení predného skríženého väzu. „Keby som nebola predtým zranená, Tom by tam nebol a nemohol by mi zachrániť nohu,“ povedala Vonnová, ktorá si pri páde zlomila aj pravý členok. Prezradila tiež, že už ju prepustili z nemocnice.
Držiteľka štyroch veľkých glóbusov zo Svetového pohára je momentálne na vozíčku a prechádza rehabilitáciou, aby vedela používať barle. Predpokladá, že ľavá noha sa bude hojiť ešte približne rok. Až potom sa budú môcť doktori venovať prednému skríženému väzu, ktorý si roztrhla už pred ZOH. „Bude to dlhá cesta. Vždy bojujem a nikdy sa nevzdáme,“ uviedla Vonnová, ktorá podľa vlastných slov nemá výčitky z návratu po šiestich rokoch a ani z rozhodnutia štartovať na ZOH. „Želala by som si, aby to dopadlo inak, no radšej padnem v boji, ako by som to neskúsila vôbec. Myslím si, že to, čo sa mi podarilo dosiahnuť, bolo viac, než ktokoľvek na začiatku očakával. Táto sezóna bola neuveriteľná a stála za všetko," pokračovala súčasná líderka celkového poradia zjazdu SP.
Svoje zranenia prirovnala k „jednému malému výkyvu na radare“. O svojej ďalšej súťažnej kariére neuviedla žiadne podrobnosti, hoci jej otec Alan Kildow krátko po nehode povedal agentúre AP, že by si želal, aby ju ukončila. „Život je život a musíme prijímať rany, ktoré prídu. S touto sa popasujem najlepšie, ako viem. Naozaj ma to zrazilo dole, no som ako Rocky, vždy sa vrátim naspäť,“ dodala Vonnová.
Vonnová uviedla, že trauma z pádu viedla k vzniku kompartmentového syndrómu v jej nohe. Ten spočíva v nadmernom zvýšení tlaku vo vnútri svalu, buď v dôsledku krvácania alebo opuchu. Vysoký tlak zastaví prítok krvi a kyslíka do svalov a nervov. Ak sa tlak neuvoľní včas (zvyčajne do 6 hodín), tkanivo začne odumierať a nekróza potom môže viesť k trvalému postihnutiu alebo dokonca k amputácii nohy.
Držiteľka zlata v zjazde a bronzu v super-G zo ZOH 2010 a bronzu v zjazde zo ZOH 2018 ocenila doktora Toma Hacketta, ortopéda, ktorý pracuje s ňou a americkým tímom, za vykonanie fasciotómie. Práve tento zákrok jej zachránil nohu. „Úplne to rozrezal, nechal to dýchať a zachránil ma,“ citovala dvojnásobnú majsterku sveta agentúra DPA. Hackett bol v Cortine pritom iba kvôli nej, keďže išla na ZOH po zranení predného skríženého väzu. „Keby som nebola predtým zranená, Tom by tam nebol a nemohol by mi zachrániť nohu,“ povedala Vonnová, ktorá si pri páde zlomila aj pravý členok. Prezradila tiež, že už ju prepustili z nemocnice.
Držiteľka štyroch veľkých glóbusov zo Svetového pohára je momentálne na vozíčku a prechádza rehabilitáciou, aby vedela používať barle. Predpokladá, že ľavá noha sa bude hojiť ešte približne rok. Až potom sa budú môcť doktori venovať prednému skríženému väzu, ktorý si roztrhla už pred ZOH. „Bude to dlhá cesta. Vždy bojujem a nikdy sa nevzdáme,“ uviedla Vonnová, ktorá podľa vlastných slov nemá výčitky z návratu po šiestich rokoch a ani z rozhodnutia štartovať na ZOH. „Želala by som si, aby to dopadlo inak, no radšej padnem v boji, ako by som to neskúsila vôbec. Myslím si, že to, čo sa mi podarilo dosiahnuť, bolo viac, než ktokoľvek na začiatku očakával. Táto sezóna bola neuveriteľná a stála za všetko," pokračovala súčasná líderka celkového poradia zjazdu SP.
Svoje zranenia prirovnala k „jednému malému výkyvu na radare“. O svojej ďalšej súťažnej kariére neuviedla žiadne podrobnosti, hoci jej otec Alan Kildow krátko po nehode povedal agentúre AP, že by si želal, aby ju ukončila. „Život je život a musíme prijímať rany, ktoré prídu. S touto sa popasujem najlepšie, ako viem. Naozaj ma to zrazilo dole, no som ako Rocky, vždy sa vrátim naspäť,“ dodala Vonnová.