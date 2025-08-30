Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Paňková a Beňuš postúpili do finále C1 v Tacene

Na archívnej snímke slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková. Foto: TASR - Jaroslav Novák

V rovnakej disciplíne sa spomedzi trojice slovenských reprezentantov dostal do finále iba Matej Beňuš.

Autor TASR
Tacen 30. augusta (TASR) - Slovenská reprezentantka Zuzana Paňková postúpila do finále disciplíny C1 na pretekoch Svetového pohára v slovinskom Tacene. V kvalifikačnej jazde dosiahla ôsmy najlepší čas, keď za víťaznou Monicou Doriovou z Andorry zaostala o 5,48 sekundy. Medzi dvanástku najlepších sa nedostali Soňa Stanovská a Emanuela Luknárová.

Stanovská zaostala za Doriovou o 8,20 sekundy a dosiahla 17. kvalifikačný čas. Luknárová figurovala s mankom 13,16 sekundy na 26. mieste.

V rovnakej disciplíne sa spomedzi trojice slovenských reprezentantov dostal do finále iba Matej Beňuš. V kvalifikačnej jazde dosiahol ôsmy najlepší čas a na najrýchlejšieho Yohanna Senechaulta mal manko 4,10 sekundy. Marko Mirgorodský bol so stratou 7,56 sekundy na nepostupovej 22. pozícii, Michal Martikán mal stratu 13,37 sekundy a v kvalifikácii obsadil 35. miesto.

Finále mužov bolo na programe od 14.45 SELČ, ženy začali boje o medaily od 14.06 h.
