Voráček sa vracia do Columbusu, Flyers ho vymenili za Atkinsona

New York 24. júla (TASR) - Český hokejista Jakub Voráček sa po desiatich rokoch vracia do Columbusu Blue Jackets. Počas druhého kola vstupného draftu NHL ho Philadelphia Flyers vymenila za útočníka Cama Atkinsona.



Columbus draftoval Voráčka v roku 2007 v prvom kole zo siedmeho miesta a robustný český útočník odohral v drese "modrokabátnikov" prvé tri sezóny v NHL. V roku 2011 ho Columbus vymenil do Philadelphie za centra Jeffa Cartera. V 968 zápasoch základnej časti strelil 31-ročný hokejista 216 gólov a nazbieral 738 bodov. V minulej sezóne skóroval v 43 dueloch deväťkrát. Počas desiatich sezón v drese "letcov" nazbieral 604 bodov (177 gólov) v 727 zápasoch a 427 asistencií ho radí na piate miesto v klubovej histórii. V počte zápasov a bodov mu patrí v historických zápisoch Flyers desiate miesto. Voráček má ešte tri roky platnú zmluvu s "cap-hitom" 8,25 milióna dolárov.



O rok starší Atkinson strávil celú svoju doterajšiu kariéru v NHL v Columbuse. V 627 zápasoch strelil 213 gólov a pripísal si 402 bodov. V uplynulom ročníku mu pribudlo na konto 34 bodov v 56 vystúpeniach. Vzrastom nižší americký útočník má ešte štyri roky platnú zmluvu, ktorý podpísal na sedem rokov s ročným zárobkom 5,875 milióna dolárov.