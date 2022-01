Voráčová neurobila podľa WTA nič zlé

Melbourne 12. januára (TASR) - Ženská tenisová asociácia (WTA) sa postavila za českú hráčku Renatu Voráčovú. Podľa nej špecialistka na štvorhru neurobila nič zlé, no napriek tomu dostala príkaz na deportáciu z Austrálie. Na rozdiel od Srba Novaka Djokoviča sa rozhodla nebojovať na súde a odletela domov.



Voráčová požiadala o udelenie zdravotnej výnimky z očkovania, lebo v priebehu uplynulých šiestich mesiacov prekonala ochorenie COVID-19. Tridsaťosemročnej Češke úrady v Austrálii pôvodne povolili vstup a mohla tak odohrať duel na turnaji WTA v Melbourne. Neskôr jej však víza zrušili a umiestnili ju do karanténneho centra. "Renáta Voráčová dodržala schválený proces získania lekárskej výnimky potrebnej na vstup do krajiny. Je nešťastné, že jej zrušili víza, hoci nič zlé neurobila. Budeme aj naďalej spolupracovať so všetkými orgánmi na riešení tejto situácie," uviedla WTA podľa agentúry AFP.



Česká tenistka informovala, že za stratu príležitosti štartovať v Austrálii bude požadovať nemalé odškodnenie. "Verím, že Austrálsky tenisový zväz sa k tomu postaví čelom a nebudeme to musieť riešiť na súde," vyhlásila Voráčová.