Voráčová sa rozhodla nebojovať na súde, odletela z Austrálie domov

Melbourne 8. januára (TASR) - Česká tenistka Renata Voráčová, ktorá v Austrálii prišla o vízum po neuznaní výnimky z očkovania proti COVID-19, odletela v sobotu z Melbourne. S odkazom na vládne zdroje o tom informovala agentúra AFP.



Podľa webu ABC momentálne 81. deblistka sveta, ktorá plánovala štartovať na grandslamovom turnaji Australian Open, nasadla v sobotu večer miestneho času na lietadlo do Dubaja. Voráčovú umiestnili rovnako ako Srba Novaka Djokoviča do karanténneho hotela v Melbourne, narozdiel od mužskej svetovej jednotky sa však rozhodla nebojovať na súde a odletela domov.



Deblová špecialistka predtým uviedla, že sa v priestoroch Park Hotela cítila ako väzeň. "Som v miestnosti s oknom, ktoré sa nedá pootvoriť ani na päť centimetrov, a nemôžem sa nikam pohnúť. Všade sú strážnici, hliadkujú aj priamo pod oknom budovy, čo je naozaj zábavné. Možno si mysleli, že chcem vyskočiť a utiecť. Podmienky sú obyčajné, je to taká lepšia ubytovňa. Niektoré praktiky však nie sú veľmi príjemné. Musím sa hlásiť, všetko je na prídel," uviedla Voráčová pre portál idnes.cz.



Češka požiadala o udelenie zdravotnej výnimky, lebo v priebehu uplynulých šiestich mesiacov prekonala ochorenie COVID-19: "Dostala som ho pred Vianocami, mala som aj nejaké zdravotné indikácie, takže som spĺňala všetky kritéria stanovené Austrálskym tenisovým zväzom. Napokon to však dopadlo tak, že mi zrušili vízum a momentálne som v zariadení."



Voráčová sa narozdiel od Djokoviča cez imigračnú kontrolu na letisku dostala, v Austrálii strávila už týždeň a v stredu hrala na turnaji WTA v Melbourne. S Poľkou Katarzynou Piterovou prehrali v 1. kole s holandsko-austrálskym párom Lesley Pattinamaová Kerkhoveová, Arina Rodionovová 2:6, 4:6.



Po umiestnení do imigračného zariadenia sa zmierila s tým, že nebude štartovať na úvodnom grandslamovom turnaji roka Australian Open: "Nechystám sa odvolať, štvrtkový výsluch mi úplne stačil. Strávila som tam niekoľko hodín až do noci. Nechcem už zažiť niečo podobné, navyše vôbec nie je isté, že by sa mi podarilo rozhodnutie zvrátiť. Musela by som požiadať o iné víza a týždeň byť zavretá v hoteli bez možnosti trénovať. Aj keby som uspela, po dvoch dňoch by som už musela nastúpiť na zápas."