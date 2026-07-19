Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 19. júl 2026Meniny má Dušana
< sekcia Šport

Vöröšová a Nemcová triumfovali na MSJ, Slováci najúspešnejšou výpravou

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Nemcová triumfovala v kategórii dievčat vo veku 16 – 18 rokov. Svetová jednotka zahrala v záverečnom treťom kole sedem kopov pod par a zvíťazila s celkovým výsledkom –23.

Autor TASR
Gahlenz 19. júla (TASR) - Slovenské reprezentantky Kristína Vöröšová a Klaudia Nemcová získali zlaté medaily v individuálnych súťažiach na premiérových MS juniorov vo footgolfe v nemeckom Gahlenzi. Slovensko sa s bilanciou troch zlatých, jednej striebornej a jednej bronzovej medaily stalo najúspešnejšou spomedzi 22 zúčastnených krajín.

Nemcová triumfovala v kategórii dievčat vo veku 16 – 18 rokov. Svetová jednotka zahrala v záverečnom treťom kole sedem kopov pod par a zvíťazila s celkovým výsledkom –23. Druhá Švédka Elise Magnussonová zaostala o 19 a tretia Holanďanka Roos Seehausenová o 34 kopov.

Vöröšová zvíťazila medzi dievčatami vo veku 13 – 15 rokov. Pred záverečným kolom strácala na Slovinku Liju Drevenšekovú dva kopy a počas neho sa jej manko zvýšilo až na štyri. Slovenka však stratu zmazala a o jej triumfe rozhodlo birdie na poslednej jamke. Vöröšová dosiahla celkové skóre –10, druhá Drevenšeková skončila na –8 a bronz získala Francúzka Maelys Silva Rabyová (+8). Slovenka Ema Cigláňová obsadila piate miesto (+11).

Tretiu slovenskú medailu v individuálnych súťažiach pridal Samuel Sopko, ktorý po úspešnom rozstrele získal bronz v kategórii chlapcov vo veku 16 – 18 rokov. Lukáš Konečný obsadil v kategórii 13 – 15 rokov spoločné štvrté miesto.

Slováci predtým získali zlato aj v súťaži miešaných tímov vo vekovej kategórii 16 – 18 rokov zásluhou dvojice Nemcová – Sopko. Vöröšová s Konečným vybojovali v mladšej kategórii striebro. Informovala o tom Slovenská footgolfová asociácia.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte ľudské telo?

Program finále MS v nedeľu 19. júla

Humenné zasiahla silná búrka s krupobitím, vyvracala stromy

Anglicko získalo na MS bronz, Mbappe prekonal Messiho gólový rekord