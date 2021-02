Vozár po šampionáte v Pokljuke: Čiastočne naplnil naše očakávania

Bratislava 22. februára (TASR) - Prezident Slovenského zväzu biatlonu (SZB) Peter Vozár vyjadril čiastočnú spokojnosť s výkonmi slovenskej výpravy na 52. majstrovstvách sveta. V Pokljuke ho najviac potešilo 13. miesto Paulíny Fialkovej v šprinte a prvé tri úseky Tomáša Hasillu vo vytrvalostných pretekoch.



Slovenskými želiezkami v ohni mali byť na šampionáte pôvodne sestry Fialkové, no škrt cez rozpočet im spravil koronavírus. Po problémoch spojených s jeho prekonaním a nútenom prerušení sezóny sa len pomaly dostávajú do formy, čo sa prejavilo aj v Pokljuke. Paulína Fialková napriek tomu dosiahla najlepší slovenský výsledok na šampionáte 13. miestom v šprinte, no nedokázala naň nadviazať v ďalších disciplínach. Okrem nej sa na bodované pozície v individuálnych pretekoch dostal už len Michal Šima, ktorý obsadil 37. priečku taktiež v šprinte. Hasilla siahal na životný výsledok v najdlhšej disciplíne, po prvých troch streľbách mal na konte nulu a atakoval umiestnenie v elitnej desiatke, lenže na druhej stojke neuspel a netrafil prvý, tretí i záverečný terč. Klesol tak až na 55. miesto.



"Myslím si, že šampionát čiastočne naplnil naše očakávania. Sme radi, že sa podaril pekný výsledok Paulíne Fialkovej, trináste miesto v rýchlostných pretekoch treba hodnotiť veľmi pozitívne. Je to pekný úspech pre slovenský biatlon. Je však veľká škoda, že potom sa na to nepodarilo nadviazať v ďalších pretekoch, keďže v stíhačke netrafila na poslednej položke ani jeden terč. Pozitívne treba hodnotiť prvé tri úseky Tomáša Hasillu vo vytrvalostných pretekoch, keď dal tri nuly a pohyboval sa dokonca okolo piateho miesta. Na poslednej streľbe však vybuchol. Ostatné výsledky boli za našimi očakávaniami," uviedol Vozár pre TASR.



Výsledkovo sa príliš nevydarili ani tímové súťaže. Muži obsadili v štafete 17. miesto, ženy stiahli na záverečnom úseku z trate a klasifikovali ich na 21. pozícii. Rovnako skončili P. Fialková s Hasillom v mixe dvojíc, v miešanej štafete obsadilo Slovensko 18. miesto. "Muži nemali zle rozbehnutú štafetu, pohybovali sa okolo prvej polovice štartového poľa a nebyť dvoch trestných kôl, na ktoré išiel Šimon Bartko, tak sme mohli byť na úrovni toho 12. a 13. miesta. U žien sa vždy očakáva, že líderkami budú sestry Fialkové. Po prekonaní ochorenia Covid-19 sa nie úplne vedia dostať do tej ideálnej formy, či už bežeckej a následne z toho vyplývajúcej aj streleckej. Z toho asi vyplývali aj tie trestné kolá, ktoré bežali," uviedol Vozár.



Ivona Fialková sa po štafete sťažovala, že po tom, čo jej jedna z Francúzok zlomila paličku, nebol na trati nikto z tímu, aby jej podal novú. Náročné stúpanie tak musela absolvovať bez nej a na druhú streľbu prišla vyčerpaná. Stojka jej nevyšla a musela ísť na dve trestné kolá. "V ten deň boli na programe dva preteky, po ženách išli štafetu aj muži. Naši dvaja servismani pripravovali lyže pre mužov a dvaja z tímu Fialkových neboli práve na tom úseku, kde prišlo k tejto kolízii. Je to neštandardná udalosť, ale jednoducho sa stala," povedal k incidentu prezident zväzu.



Slovákom patrí po šampionáte v Pohári národov priebežne 17. miesto, keď o štyri body predbehli Belgicko. Slovenky sú na 19. priečke, na sedemnáste Japonsko strácajú vyše päťsto bodov. Práve 17. pozícia je kľúčová z pohľadu miesteniek v individuálnych pretekoch Svetového pohára na nasledujúcu sezónu. "Ak by sme skončili do 17. miesta, mali by sme nárok na štyroch pretekárov, v prípade, že skončíme na 18. priečke a vyššie, máme nárok len na troch, tak ako je to aj túto sezónu. Ešte sa však bude veľa výsledkov škrtať, takže je to otvorené. Potrebujeme dobre zájsť štafety aj mixy v Novom Měste na Morave, kde budú z tohto pohľadu dve kľúčové kolá Svetového pohára," dodal.