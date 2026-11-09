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Vozár sa na 110 m prek. dostal do finále a obsadil 9. priečku
Vozár sa medzi finálovú deviatku dostal z poslednej možnej pozície, v prvom semifinále obsadil 5. priečku za 14,06 a ako jediný išiel ďalej časom. V bojoch o medailu uzavrel výsledkovú listinu.
Autor TASR
Dakar 9. novembra (TASR) - Slovenský atlét Timotej Vozár obsadil konečné 9. miesto v behu na 110 m prek. na olympijských hrách mládeže v Dakare. Vo finále zabehol čas 14,12 s.
Vozár sa medzi finálovú deviatku dostal z poslednej možnej pozície, v prvom semifinále obsadil 5. priečku za 14,06 a ako jediný išiel ďalej časom. V bojoch o medailu uzavrel výsledkovú listinu. „Som veľmi rád, že som mohol byť vo finále. Bol to jeden z mojich veľkých cieľov na tomto podujatí a ten sa mi podarilo splniť. Prvých 50 až 60 metrov to vyzeralo ešte dobre, ale celkovo mám problémy so záverom. Výkon bol však podľa mňa technicky lepší ako v semifinále, cítil som väčšiu výbušnosť. Na to, v akej fáze roka som, to nie je úplne zlý čas,“ povedal po finále Vozár pre olympic.sk.
Vozár sa medzi finálovú deviatku dostal z poslednej možnej pozície, v prvom semifinále obsadil 5. priečku za 14,06 a ako jediný išiel ďalej časom. V bojoch o medailu uzavrel výsledkovú listinu. „Som veľmi rád, že som mohol byť vo finále. Bol to jeden z mojich veľkých cieľov na tomto podujatí a ten sa mi podarilo splniť. Prvých 50 až 60 metrov to vyzeralo ešte dobre, ale celkovo mám problémy so záverom. Výkon bol však podľa mňa technicky lepší ako v semifinále, cítil som väčšiu výbušnosť. Na to, v akej fáze roka som, to nie je úplne zlý čas,“ povedal po finále Vozár pre olympic.sk.
OH mládeže v Dakare - atletika:
chlapci - 110 m prek., finále: 1. Marquies Page (Jam.) 12,95 s, 2. Čchen Š'-ťie (Čína) 13,40, 3. Enrique Bosch (JAR) 13,45, ..., 9. Timotej VOZÁR (SR) 14,12
chlapci - 110 m prek., finále: 1. Marquies Page (Jam.) 12,95 s, 2. Čchen Š'-ťie (Čína) 13,40, 3. Enrique Bosch (JAR) 13,45, ..., 9. Timotej VOZÁR (SR) 14,12