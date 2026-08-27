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Vozinha absolvoval úspešný debut v drese Colo Colo

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Kapverdský futbalový brankár Vozinha chytá loptu počas svojho debutu v drese čilského klubu Colo Colo v zápase proti Unionu Espanola v Santiagu v stredu 26. augusta 2026. Foto: TASR/AP

Jeden z hrdinov MS 2026 si udržal čisté konto a v závere zneškodnil veľkú šancu súpera.

Autor TASR
Santiago 27. augusta (TASR) - Kapverdský futbalový brankár Vozinha absolvoval úspešný debut v drese Colo Colo. V noci na štvrtok prispel k víťazstvu svojho tímu 3:0 nad Unionom Española v dueli Čílskeho pohára. Jeden z hrdinov MS 2026 si udržal čisté konto a v závere zneškodnil veľkú šancu súpera.

Štyridsaťročného Vozinhu zaradili do ideálnej zostavy svetového šampionátu v USA, Mexiku a Kanade podľa FIFA. Naposledy pôsobil v portugalskom druholigovom klube GD Chaves, časť kariéry strávil aj na Slovensku v drese AS Trenčín. S lídrom čilskej ligy podpísal zmluvu do konca sezóny s opciou na ďalší rok, pripomenula agentúra AP.
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