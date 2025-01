Vrábeľ prišiel pomôcť Košiciam a zažiaril

Košice 29. januára (TASR) - Pôvodne mal iba vyplniť miesto po výpadkoch v ofenzíve, no napokon bol Filip Vrábeľ jedna z hlavných postáv víťazstva hokejistov Košíc nad Slovanom Bratislava. V šlágri 43. kola Tipos extraligy prispel k dvom bodom "oceliarov" asistenciou a aj úspešným samostatným nájazdom, ktorým priblížil tím k triumfu 3:2. Návrat do známeho prostredia si užil a priznal: "Už som ani nedúfal."



Košický tím už dlhší čas trápia výpadky predovšetkým ofenzívnych hráčov a tréner Dan Ceman musel viackrát improvizovať. Obranca Antonín Bartoš pravidelne zaskakuje v ofenzíve a do hry sa dostal aj jeho brat Jan. Po piatkovom zápase v Spišskej Novej Vsi vypadol Joona Jääskeläinen, proti Slovanu nebol k dispozícii ani Šimon Petráš. "Oceliarom" chýbali v šlágri aj dlhšie absentujúci Filip Krivošík, Eduard Šimun, Marek Bartánus, Mário Lunter, Patrik Lamper a Dannick Martel.



Rozsiahly lazaret donútil vedenie klubu konať a tak siahlo do prvoligového Humenného, z ktorého si vypožičalo Vrábeľa. "Manažér humenského klubu pán Peter Tirpák mi telefonoval a hovoril mi o tejto možnosti. Pýtal sa, či by som chcel ísť. Neváhal som. Išlo o domáci zápas, navyše proti Slovanu. Hneď som povedal, že idem. Sám však neviem, či nastúpim aj v ďalších zápasoch, keďže aj v Humennom máme málo hráčov," priznal Vrábeľ.



Košický odchovanec odišiel z materského klubu po sezóne 2020/2021, odvtedy vystriedal rôzne pôsobiská v extralige i v nižšej súťaži. V prebiehajúcej sezóne 2024/2025 je jeden z lídrov Humenného, po 33 zápasoch má 35 bodov (12+23). Produktivitu predviedol aj proti Slovanu. V závere druhej tretiny asistoval pri góle Tomáša Ziga na 2:2, pre ktorého to bol prvý gól od 3. marca 2023 a zároveň prvý súťažný v košickom drese.



Vrábeľ sa neskôr blysol aj v samostatných nájazdoch, keď vo štvrtej sérii vyrovnal na 1:1 a následne kapitán Michal Chovan "Forsbergovkou" rozhodol o triumfe domácich. "Išiel som si hlavne užiť zápas a myslím si, že sa to podarilo. Prišlo veľa divákov, zvíťazili sme, takže paráda. Asi som to takto mal niekde napísané. Som za to vďačný," neskrýval 28-ročný Vrábeľ, ktorý už návrat do košického dresu neočakával. "Asi pred mesiacom som bol v Steel aréne na koncerte IMT Smile a manželke som povedal, že by som si v tejto hale ešte rád dal jeden zápas. Tak som rád, že sa mi to podarilo," priznal útočník, ktorý nastúpil s číslom 97.



Krátko pred zápasom dostal Michal Chovan dres s číslom 700, ktoré odkazuje na bodovú métu, ktorú nedávno pokoril. Pred ním ju zdolali iba Arne Kroták, Richard Šechný, René Školiak, Martin Kuľha, a Peter Bartoš. Chovan uzavrel siedmu stovku bodov v Nových Zámkoch (7:1), ktoré pomohol zdolať piatimi asistenciami. Proti Slovanu prispel víťazným gólom v samostatných nájazdoch. Brankára Denisa Godlu prekonal efektným zakončením s hokejkou v jednej ruke a hoci hostia reklamovali kontakt s brankárom, nepomohlo im to. "Keď mi povedali, že mám ísť na nájazd, hneď som vedel, čo idem robiť. Nebol to jeden z mojich najlepších zápasov, preto som rád, že som mohol takto pomôcť," priznal Chovan. Košičania víťazstvom zvýšili svoj náskok na čele tabuľky, keďže priebežne druhá Spišská Nová Ves nebodovala proti Michalovciam. Spišiaci majú jeden zápas k dobru, no na Košice strácajú šesť bodov.