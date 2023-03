Vrána opúšťa Detroit, zamieril do St. Louis

Detroit 3. marca (TASR) - Český hokejista Jakub Vrána druhýkrát v kariére v NHL mení dres. Vedenie Detroitu ho poslalo do St. Louis Blues výmenou za centra Dylan McLaughlina a voľbu v 7. kole draftu v roku 2025. Red Wings budú naďalej hradiť polovicu jeho platu.



Dvadsaťsedemročný útočník odohral v tejto sezóne za Detroit iba päť zápasov, v ktorých si pripísal gól a asistenciu. V prvej polovici ročníka absolvoval asistenčný program NHL, počas ktorého liečil nešpecifikované problémy. Po návrate ho Red Wings zaradili na waiver listinu, odkiaľ si ho však nevybral žiaden klub, a tak zamieril na farmu. V drese Grand Rapids Griffins nastúpil v 17 dueloch AHL s bilanciou šesť gólov a päť asistencií.



Český krídelník je v druhom roku trojročnej zmluvy, ktorá mu garantuje ročný plat 5,25 milióna dolárov. Profiligovú kariéru odštartoval vo Washingtone, s ktorým získal v roku 2018 Stanleyho pohár. Capitals ho poslali do Detroitu spoločne so Slovákom Richardom Pánikom počas sezóny 2020/2021 výmenou za Anthonyho Manthu.



"Červené krídla" tak pokračujú v rozpredaji hráčov. Už pred Vránom sa zbavili jeho krajana Filipa Hroneka, ktorého poslali do Vancouveru výmenou za vysoké voľby v drafte. Útočník Tyler Bertuzzi zamieril z Detroitu k lídrovi súťaže Bostonu. Informoval o tom portál TSN.ca.