Vrána opúšťa NHL, po desiatich rokoch sa vracia do Linköpingu
Vrána je víťaz Stanleyho pohára v drese Washingtonu z roku 2018, v zbierke má aj bronzovú medailu z MS 2022.
Autor TASR
Štokholm 9. augusta (TASR) - Český hokejista Jakub Vrána po desiatich rokoch opúšťa zámorskú NHL a vracia sa do Švédska. Dvadsaťdeväťročný útočník sa na dva roky upísal účastníkovi SHL Linköpingu.
Jeho prioritou síce bola NHL, v ktorej odohral viac než štyri stovky zápasov za Washington, Detroit, St. Louis a Nashville, lenže po otvorení trhu s voľnými hráčmi nedostal adekvátnu ponuku. Usilovala sa ho získať pražská Sparta, ale Vrána sa napokon rozhodol pre návrat do Linköpingu, za ktorý nastupoval pred odchodom do zámoria v rokoch 2011-2015. „Osobne som cítil, že tento deň raz príde. Pre mňa to bola iba otázka času,” uviedol Vrána na oficiálnej webovej stránke klubu, v ktorého farbách odohral v minulosti 98 súťažných stretnutí so ziskom 34 bodov (19+15).
