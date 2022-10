Vrána prerušuje kariéru, nastúpil do asistenčného programu

Detroit 20. októbra (TASR) - Český hokejista Jakub Vrána prerušuje hráčsku kariéru. Útočník Detroitu nastúpil do asistenčného programu NHL a hráčskej asociácie NHLPA.



Vedenie zámorskej profiligy nešpecifikovalo dôvod, pre ktorý Vrána využil asistenčný program. Ten pomáha hráčom s liečbou mentálneho zdravia, závislosti pri užívaní návykových látok alebo pri náročných rodinných záležitostiach. Program založili v roku 1996, naposledy ho v NHL využil brankár Montrealu Carey Price, ktorý sa liečil z užívania návykových látok.



Dvadsaťšesťročný krídelník bude chýbať Red Wings neurčitý čas. Počas liečby bude poberať od svojho klubu plat. K hokeju sa bude môcť vrátiť, keď mu to povolia administrátori programu.



Vrána si v prvých dvoch zápasoch sezóny pripísal dva kanadské body (1+1). V noci na nedeľu prispel gólom a asistenciou k víťazstvu Detroitu 5:2 na ľade New Jersey, o dva dni neskôr už jeho klub oznámil, že český útočník nenastúpi z osobných dôvodov na domáci duel s Los Angeles. Red Wings získali Vránu spoločne so Slovákom Richardom Pánikom v apríli 2021 z Washingtonu výmenou za Anthonyho Manthu. Vlani podpísal s "červenými krídlami" trojročný kontrakt s priemerným platom 5,25 milióna dolárov za sezónu. Informácie pochádzajú z agentúry AP a oficiálneho webu NHL.