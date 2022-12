Vrána sa vrátil k tímu Detroitu po liečbe v asistenčnom programe

New York 16. decembra (TASR) - Český hokejový útočník Jakub Vrána sa vrátil do tréningového procesu Detroitu Red Wings. V uplynulých dvoch mesiacoch podstúpil liečbu v rámci asistenčného programu NHL a hráčskej asociácie (NHLPA). Program založený v roku 1996 je určený na liečbu mentálneho zdravia či závislosti od návykových látok.



Dvadsaťšesťročný krídelník vstúpil do programu 19. októbra po dvoch odohratých zápasoch v novej sezóne. Podľa informácií portálu idnes.cz sa zúčastnil na tréningu a je pripravený naskočiť do zápasov. Na súpiske tímu zatiaľ chýba, ale jeho návrat sa s veľkou pravdepodobnosťou blíži. Český reprezentant trénoval v piatok v modrom drese, rovnako ako všetci zranení hráči.



Vrána bol spolu so slovenským útočníkom Richardom Pánikom v apríli 2021 súčasťou výmeny medzi Detroitom a Washingtonom. Capitals ho draftovali v roku 2014 z celkového 13. miesta. Český reprezentant odohral zatiaľ v profilige 323 zápasov, v ktorých zaznamenal 189 bodov (98+91).