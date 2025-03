Vránu a Oesterleho si stiahol Nashville

Nashville 6. marca (TASR) - Český hokejista Jakub Vrána sa v rámci NHL sťahuje z Washingtonu do Nashvillu. Predators si ho vo štvrtok stiahli z waiver listiny.



Dvadsaťdeväťročný krídelník nastúpil v tejto sezóne za Capitals v 26 stretnutiach, v ktorých si pripísal sedem gólov a štyri asistencie. Do Nashvillu si berie so sebou aj ročný kontrakt na 1,25 milióna dolárov, ktorý mu vyprší po konci sezóny.



Ako informoval web TSN.ca, "predátori" si stiahli z waiveru aj obrancu Jordana Oesterleho, na listinu ho deň predtým zapísal Boston. Columbus získal útočníka Christiana Fischera, ktorého na waiver predtým zaradil Detroit.



Deň pred uzávierkou výmen putoval na waiver listinu veterán Ryan Reaves. Tridsaťosemročný útočník už nedostával veľa príležitostí v zostave Toronta, za Maple Leafs odohral v prebiehajúcom ročníku iba 35 duelov so ziskom dvoch asistencií a 28 trestných minút. Na waiver listine sa zo zaujímavejších mien ocitli aj Tyler Pitlick (Boston), Riley Stillman (Carolina) a Evan Cormier (Florida).