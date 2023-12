Vrátil sa na svoju najlepšiu úroveň, povedal Ancelotti na Rodryga

Madrid 3. decembra (TASR) - Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v sobotnom zápase La Ligy nad Granadou 2:0 a po krátkej prestávke sa opäť dostali na čelo tabuľky o skóre pred Gironu. O triumfe "bieleho baletu" rozhodli Brahim Diaz a Rodrygo, ktorý zaznamenal v uplynulých piatich stretnutiach sedem gólov a štyri asistencie.



Madridčanom chýbajú pre zranenia viacerí kľúčoví hráči vrátane brankára Thibauta Courtoisa, obrancu Edera Militaa či krídelníka Viniciusa Juniora. Na ich sobotňajšom výkone sa to však neodrazilo, proti Granade sa prezentovali 71-percentným držaním lopty a streleckou prevahou (11:1). Skóre otvoril v 26. minúte Diaz, ktorý si nabehol na kolmicu Toniho Kroosa a po zmene strán využil odrazenú loptu Rodrygo.



Brazílčanovu formu pochválil aj tréner tímu Carlo Ancelotti: "Rodrygo sa vrátil na svoju najlepšiu úroveň, strieľa veľa gólov. Dal som ho vpravo, pretože som si myslel, že tam bude mať viac priestoru. Ukázal všetkým, ktorí si myslia, že skóruje len vľavo." Talian ocenil aj Kroosa. "Nerozdáva lopty, vždy si vyberie tú najlepšiu možnosť. Je to stredopoliar, ktorý chce mať loptu. Nebojí sa a stavia sa do dobrých pozícií. Je to jeho najlepšia vlastnosť spoločne s kontrolou. Keď nehrá, je nenahraditeľný," citovala Ancelottiho agentúra AFP.



Girona v sobotu triumfovala nad Valenciou 2:1, oba góly vsietil striedajúci Cristhian Stuani. Katalánsky tím neprehral v La Lige už vyše dva mesiace. "Je dobré si uvedomiť, že tvoríme históriu. Nie je normálne, že sme zvíťazili dvanásť z pätnástich zápasov. Stále si myslím, že Real, Barca i Atletico nie sú naša liga. Tento rytmus neudržíme a mali by sme si toho byť vedomí," uviedol tréner Girony Michel.



K dvojici Real - Girona sa môže po nedeľnom vzájomnom zápase priblížiť tretie Atletico Madrid či štvrtá Barcelona. Oba tímy majú na vedúce duo sedembodové manko.