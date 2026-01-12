Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VRAŽDA NA POHREBE MATKY: Obeťou je exprezident AC Ajaccio

.
Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Orsoni bol v 80-tych rokoch minulého storočia jedným z lídrov Národného oslobodzovacieho frontu Korziky.

Autor TASR
Paríž 12. januára (TASR) - Alaina Orsoniho, bývalého prezidenta francúzskeho futbalového klubu AC Ajaccio, zastrelili v pondelok na Korzike počas pohrebu jeho matky. Informovali o tom francúzske médiá s odvolaním sa na justičné zdroje. Orsoni mal 71 rokov.

Denník Le Monde uviedol, že verejný prokurátor v Ajacciu Nicolas Septe začal vyšetrovanie pre vraždu spáchanú organizovanou skupinou. Orsoni bol v 80-tych rokoch minulého storočia jedným z lídrov Národného oslobodzovacieho frontu Korziky. Neskôr založil a viedol Hnutie za sebaurčenie. V roku 1996 opustil Korziku pre vnútorné spory v nacionalistickom hnutí a niekoľko rokov žil v exile, kým sa na ostrov nevrátil, pripomenula agentúra AP.

„Bol to moment smútku a žiaľu. Zrazu sme počuli výstrel a Alain sa zrútil, mŕtvy,“ povedal pre televízny kanál France 3 Corse ViaStella farár Roger Polge, ktorý slúžil pohrebnú omšu.
.

