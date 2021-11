Vrba hneď pasoval Lyon za favorita: Chceli sme byť dôstojným súperom

Na snímke sprava slovenský obranca Sparty Dávid Hancko a hráč Lyonu Rayan Cherki v zápase A-skupiny 4. kola Európskej ligy vo futbale Olympique Lyon - AC Sparta Praha v Lyone 4. novembra 2021. Foto: TASR/AP

Na snímke zľava slovenský obranca Sparty Dávid Hancko sa prizerá ako oslavuje gól hráč Lyonu karl Toko Ekambi v zápase A-skupiny 4. kola Európskej ligy vo futbale Olympique Lyon - AC Sparta Praha v Lyone 4. novembra 2021. Foto: TASR/AP

Na snímke zľava slovenský stredopoliar Sparty Lukáš Haraslín a hráč Lyonu Xherdan Shaqiri v zápase A-skupiny 4. kola Európskej ligy vo futbale Olympique Lyon - AC Sparta Praha v Lyone 4. novembra 2021. Foto: TASR/AP

Lyon 5. novembra (TASR) - Futbalisti Olympique Lyon oslavujú postup do osemfinále Európskej ligy so stopercentnou bilanciou po štvrtom kole skupinovej fázy. Za favorita A-skupiny ich niekoľkokrát pasoval tréner pražskej Sparty Pavel Vrba, ktorého zverenci prehrali vo štvrtok na francúzskej pôde 0:3, hoci po prvom polčase držali bezgólový stav.Nádeje českého klubu pochoval Islam Slimani, ktorý skóroval dvakrát v rozpätí 61. a 64. minúty.citoval Slimaniho portál iDnes.cz. Tretí zásah pridal v nadstavenom čase Karl Toko-Ekambi a v tejto sezóne druhej najprestížnejšej európskej klubovej súťaže má na konte už šesť gólov. Ekambi sa presadil aj v úvodnom vzájomnom súboji v Prahe, kde Sparta na favorizovaného súpera nestačila po oveľa napínavejšom vývoji (3:4). Na dva góly z domáceho prostredia nedokázal nadviazať slovenský krídelník Lukáš Haraslín, ktorý hral v Lyone do 82. minúty. Obranca Dávid Hancko absolvoval celé stretnutie.hodnotil duel Vrba.Sparte môže vyhovovať rezultát druhého štvrtkového duelu A-skupiny, v ktorom hráči Bröndby Kodaň remizovali s Glasgow Rangers 1:1. České a škótske mužstvo nazbierali po štyri body, dánsky zástupca má o dva body menej. S oboma súpermi si Pražania ešte zmerajú sily a zabojujú o druhú priečku, ktorá znamená účasť v jarnom predkole play off EL, alebo aspoň o tretie miesto, odkiaľ by putovali do predkola play off Európskej konferenčnej ligy.dodal Vrba.Český tréner si napriek prehre držal po zápase nadhľad. "Rudí" sa v lige predstavia v domácom prostredí prvýkrát po troch vystúpeniach na ihriskách súperov, keď v nedeľu o 18.00 h privítajú Teplice: