Vrba skončil na poste trénera Sparty Praha, dočasne ho nahradil Horňák

Praha 9. mája (TASR) - Pavel Vrba už nie je tréner futbalistov Sparty Praha. Vedenie klubu ho v pondelok s okamžitou platnosťou odvolalo po víkendovej hladkej prehre 0:3 na ihrisku Viktorie Plzeň. V zostávajúcich dvoch ligových dueloch i vo finále domáceho pohára so Slováckom povedie mužstvo Michal Horňák, doterajší kouč druholigovej rezervy. V lete by mohol mužstvo prevziať kormidelník z Nemecka, podľa portálu idnes.cz sa v kuloároch hovorí najmä o Heikovi Herrlichovi.



Spolu s Vrbom končia v Sparte aj jeho asistent Zdeněk Bečka a tréner brankárov Martin Ticháček. "Obavy o miesto mám zakaždým. Som pripravený na všetko," povedal ešte cez víkend po prehre v Plzni Vrba, ktorý v minulosti viedol aj slovenské tímy Matador Púchov (2004-2006) a MŠK Žilina (2006-2008). Žilinu doviedol v roku 2007 k titulu, pôsobil aj ako asistent pri slovenskej reprezentácii v rokoch 2006 až 2007. V Sparte pod ním teraz pôsobili slovenskí legionári Dominik Holec, Dávid Hancko a Lukáš Haraslín.



Vrba sa stal hlavným koučom Sparty vo februári 2021, jeho zverenci obsadili v minulom ligovom ročníku druhú priečku. Následne postúpili do základnej skupiny Európskej ligy a neskôr do jarnej fázy Európskej konferenčnej ligy. Momentálne patrí Sparte v tabuľke najvyššej českej súťaže tretia pozícia s mankom deviatich bodov na lídra Plzeň a sedem bodov na rivala a obhajcu Slaviu Praha.