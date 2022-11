Vrcholom Winter Games zápas Slovana a Košíc,Bezák: Je to oslava hokeja

Na snímke organizátor podujatia, dlhoročný hráč HC Slovan Bratislava Marián Bezák počas tlačovej konferencie Kaufland Winter Games 30. novembra 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Naubauer

Bratislava 30. novembra (TASR) - Hokejové podujatie Kaufland Winter Games 2023 má priniesť fanúšikom oslavu hokeja, ktorý v predchádzajúcich rokoch obmedzila pandémia koronavírusu. Pod holým nebom sa od 13. do 15. januára na bratislavskom Tehelnom poli odohrajú tri zápasy slovenskej a českej najvyššej súťaže. Na programe sú aj ďalšie sprievodné stretnutia.uviedol na stredajšej tlačovej konferencii v Bratislave organizátor podujatia Marián Bezák.V piatok 13. januára proti sebe nastúpia Třinec a Kometa Brno, pričom Oceláŕi majú v kádri viacero slovenských reprezentantov. Ďalší deň je na programe duel medzi Duklou Trenčín a Zvolenom, ktorý hral aj na jedinom doterajšom "Winter Classic". To sa konalo roku 2019 na banskobystrických Štiavničkách a hostia vtedy zdolali Banskú Bystricu 3:2. "Teší ma, že sme opäť dostali možnosť zahrať si pod holým nebom, tentokrát proti Trenčínu. Dúfam, že zvíťazíme a počasie bude lepšie, ako pred tromi rokmi," povedal generálny manažér zvolenského klubu Ladislav Čierny.Budúcoročné podujatie vyvrcholí nedeľným šlágrom medzi Slovanom a Košicami. Pre domácich sú Winter Games zároveň oslavou stého výročia klubu, ktorá prebehla pre covid len v obmedzenom režime. "Dúfam, že táto oslava sa prejaví vysokou účasťou divákov a zvýšením popularity našej extraligy," uviedol majiteľ bratislavského klubu a člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Rudolf Hrubý.Všetky stretnutia sú na programe o 18.30 h a budú súčasťou ligových súťaží. "V mene zväzu ďakujem klubom za snahu o zmenu ich programu. Duely tak budú mať príslušný náboj ligového zápasu," dodal manažér športového oddelenia SZĽH Rastislav Konečný.Nastúpiť proti sebe majú aj slovenská a česká parahokejová reprezentácia a v rámci exhibície taktiež "Old Boys" zo Slovana a Sparty Praha. Ľadová plocha bude navyše od 12. januára vo vyhradenom čase dispozícii pre školy a športové kluby. Vstupenky na podujatie budú v predaji od budúceho týždňa.