Všetci hráči NHL budú nosiť nálepky na pamiatku bratov Gaudreauovcov

New York 1. októbra (TASR) - Všetky tímy zámorskej NHL si v úvodných kolách novej sezóny uctia pamiatku zosnulých hokejistov Johnnyho a Matthewa Gaudreauovcov. Hráči budú na prilbách nosiť špeciálnu nálepku s číslami 13, 21 a veľkým písmenom "G" uprostred.



Nálepky sa budú nosiť v každom zápase do 24. októbra. Ako prví ich budú mať hráči New Jersey Devils a Buffala Sabres, ktorých súboj odštartuje nový ročník v piatok 4. októbra v pražskej O2 Aréne. "Myslím si, že je to neuveriteľná pocta neuveriteľne smutnej udalosti. My ako liga aj ako tím sa musíme pokúsiť oceniť týchto mužov za to, čo pre túto hru urobili," uviedol tréner Sabres Lindy Ruff podľa nhl.com.



Bratia Gaudreauovci prišli o život koncom augusta pri tragickej autonehode. Johnny odohral v profilige jedenásť sezón, počas ktorých obliekal dresy Calgary Flames a Columbusu Blue Jackets. Jeho mladší brat Matthew strávil päť sezón v AHL, ECHL a vo Švédsku.