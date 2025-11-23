< sekcia Šport
Všetci piati Slováci s jednou asistenciou, pre Dvorského bola prvá
Dvadsaťročný útočník prihral na úvodný gól Braydena Schenna a pripísal si štvrtý bod v dvanástich dueloch prebiehajúcej sezóny.
Autor TASR,aktualizované
New York 23. novembra (TASR) - Všetci piati slovenskí hokejisti, ktorí zasiahli do nočných duelov zámorskej NHL si pripísali zhodne po jednej asistencií. Svoju prvú v kariére dosiahol Dalibor Dvorský a prispel k tesnej výhre St. Louis Blues na ľade New Yorku Islanders 2:1.
Dvadsaťročný útočník prihral na úvodný gól Braydena Schenna a pripísal si štvrtý bod v dvanástich dueloch prebiehajúcej sezóny. V strede druhej formácie odohral 14:18 minút a zaznamenal jednu plusku, strelu na bránku a mal 50% úspešnosť na vhadzovaniach. Víťazný gól strelil v 38. minúte Pius Suter. Domáci znížili až tri minúty pred koncom a vyrovnať sa im už nepodarilo. St. Louis ukončilo sériu štyroch prehier.
Po slovenskom súboji bol spokojnejší Erik Černák. Jeho Tampa Bay vyhrala vo Washingtone 5:3. Hostia rozhodli v prvej tretine, i keď v nej prehrávali už po 66 sekundách. Na začiatku akcie bol Martin Fehérváry, ktorý vybojoval puk pri mantineli, prihral Tomovi Wilsonovi a jeho strelu usmernil do siete Justin Sourdif. Nasledovala však štvorgólová odpoveď hostí, ktorú spustil v oslabení Černák prihrávkou spoza bránky do stredného pásma na Anthonyho Cirelliho, ten z otočky našiel Brandona Hagela a bolo 1:1. Hagel bol hlavný hrdina Tampy, keďže zaznamenal po dva góly aj asistencie. Černák odohral 23:24 minút, pripísal si plusku, jednu strelu na bránku, jeden bodyček a tri zablokované strely. Fehérváry strávil na ľade 16:04 min a v štatistikách mal aj plusový bod, strelu a jeden hit.
Montreal ukončil sériu piatich prehier, keď v nedeľu zdolal Toronto 5:2. Juraj Slafkovský nastúpil v druhej formácii domácich a asistoval pri treťom góle Noaha Dobsona. Počas 15 minút a 23 sekúnd na ľade vyslal dve strely na bránku a mal plusový bod.
Jednu asistenciu zaznamenal aj Šimon Nemec pri prehre New Jersey na ľade Philadelphie 3:6. V 21 zápasoch sezóny to bol jeho trinásty bod (4+9). Odohral 20:05 minút a mal aj menší trest a tri strely na bránku. Domáci rozhodli štyrmi gólmi v prvom dejstve, dva strelil Tyson Foerster, Noah Cates mal bilanciu 1+2.
Calgary, bez zranených slovenských útočníkov Martina Pospíšila a Samuela Honzeka, zvládlo domáci duel s druhým tímom Západnej konferencie Dallasom, ktorý vyhralo 3:2 po nájazdoch. V štvrtej sérii rozhodol Nazem Kadri a Flames vyhrali dva zápasy po sebe len druhýkrát v sezóne.
výsledky:
Detroit - Columbus 4:3 pp, NY Islanders - St. Louis 1:2 /DVORSKÝ za hostí 0+1/, San Jose - Ottawa 2:3, Washington - Tampa Bay 3:5 /FEHÉRVÁRY 0+1 - ČERNÁK 0+1/, Pittsburgh - Seattle 2:3 pp, Philadelphia - New Jersey 6:3 /NEMEC za hostí 0+1/, Florida - Edmonton 3:6, Montreal - Toronto 5:2 /SLAFKOVSKÝ za domácich 0+1/, Nashville - Colorado 0:3, Utah - NY Rangers 3:2, Anaheim - Vegas 4:3 pp, Calgary - Dallas 3:2 pp a sn
