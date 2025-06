Všetky kluby pod JTRE budú mať jednotný názov SLOVAN Bratislava

Bratislava 11. júna (TASR) - Všetky športové kluby patriace pod spoločnosť JTRE sports & entertainment a.s. budú mať od novej sezóny jednotný názov SLOVAN Bratislava. Príslušné športové odvetvie označí skratka, hokejové tímy HC SLOVAN Bratislava, basketbalové BC SLOVAN Bratislava a volejbalové VK SLOVAN Bratislava.



Kluby budú mať spoločné logo a klubové farby - tmavomodrú, belasú, bielu a doplnkovú farbu červenú. Logo tvorí výrazne trendová športová typografia. Spojením dvoch písmen SB a opakovaním tvarov vzniká aj vzor a obrazec. SB - SLOVAN BRATISLAVA a SB - SME BELASÍ. Samotnému rebrandingu predchádzal rozsiahly prieskum medzi fanúšikmi na sklonku minulého kalendárneho roka. Základný koncept novej vizuálnej identity bude detailne rozpracovaný v podmienkach jednotlivých klubov do začiatku novej sezóny.



„Ako pri našich projektoch sa snažíme robiť veci poriadne komplexne, tak aj v prípade športových klubov nám prišlo ako logické riešenie ich zastrešiť všetky pod jednu ambrelu, ktorá bude znamenať pre nich väčšiu stabilitu, fanúšikovskú základňu, priestor na rast a budovanie komunity. Samozrejme, s veľkým rešpektom sme tieto kluby dali spolu pod značku Slovana. Veríme, že sa nám podarí spolu so všetkými, ktorí sa na tom podieľajú, dosiahnuť to, čo k Slovanu patrí,“ uviedol výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán. Vyjadril sa bližšie aj k logu: „Je moderné a výrazné, s ktorým sa dá pracovať vo viacerých smeroch, takže je to taký nový typologický športový prvok, ktorý, veríme, že osloví aj fanúšikovskú základňu.“



Spoločnosť JTRE sports & entertainment a.s. patriaca do holdingu realitného developera JTRE vstúpila ako majoritný majiteľ do klubov minulý rok. Volejbalový klub VKP FTVŠ UK Bratislava napísal históriu, keď mužský aj ženský tím získali double – Slovenský pohár aj majstrovský titul v extralige a pozbierali ceny v ankete Volejbalista roka 2024. Basketbalisti Interu sa po šiestich rokoch vrátili na stupne víťazov striebrom v lige, víťazstvom v Slovenskom pohári a úspešne reprezentovali aj v Severoeurópskej lige (ENBL). Basketbalistky Slovana sa po návrate do extraligy usadili v hornej šestke. Hokejisti Slovana sa stali najúspešnejším mládežníckym klubom sezóny na Slovensku a ženský tím zakončil sezónu s bronzovými medailami. Úspešné boli aj basketbalové a volejbalové mládežnícke tímy. „JTRE sa zameriava práve na podporu športových klubov, ktoré dlhodobo pracujú s deťmi a mládežou. Vytvoriť mladým ľuďom lepšie podmienky pre pohyb, šport a zdravý životný štýl je aj motiváciou, prečo sme sa rozhodli rozvíjať popredné bratislavské športové kluby,“ dodal Pelikán.



V hokejovom logu Slovana Bratislava už nebude tradičný „orol“. „Nové logo súvisí aj so štartom novej éry. Veríme, že belasú farbu privíta fanúšik Slovana. Málokedy sme mohli vidieť hrať hokejistov v belasých dresoch. Veríme, že s novým logom prinesieme každodennou tvrdou prácou fanúšikovi pozitívnu emóciu, množstvo úspechov a veríme, že sa tá nová éra začne už v septembri,“ povedal výkonný riaditeľ HC SLOVAN Bratislava Peter Kúdelka.



Najväčšom zmenou prejde basketbalový Inter, ktorý používal žlté farby. „Určite to nie je jednoduchá téma, ale to ocenenie alebo privítanie tých možností, ktoré sa otvárajú, poskytuje úplne iný obraz a nebudeme sa pozerať do minulosti, ale pozeráme sa do budúcnosti, kde sa chceme vidieť za päť až desať rokov,“ zdôraznil Pelikán a nadviazal na neho generálny manažér basketbalového klubu mužov Michal Ondruš: „Mužský basketbal bol v Bratislave viac ako šesť dekád reprezentovaný značkou Inter. Pred minulou sezónou sa stalo niečo, o čom sme ani nesnívali, že mužský basketbal a viaceré športové kluby získali nového partnera a majiteľa. Odhodlane vstúpil a po jednom ročníku sú výsledky jednoznačné. Máme spoločného silného, stabilného dlhodobého partnera, máme spoločnú víziu a spoločné ciele.“



Z tohto spojenia sa teší aj Beata Kozmonová, prezidentka basketbalového klubu žien: „Bratislavský Slovan bol v minulosti veľký klub, zastrešoval množstvo oddielov, nielen kolektívnych športov, ale aj individuálnych. Teším sa, že sa vraciame k tejto myšlienke, budeme jedna veľká slovanistická rodina a myslím si, že to bude úspechom pre celý bratislavský šport.“



Volejbalový klub VKP FTVŠ UK Bratislava zažil v uplynulej sezóne dokonalú sezónu a chce byť platným členom pod novou značkou. „Je úžasne patriť k takej veľkej rodine, kde to bude fungovať. Všetko bude mať určité parametre fungovania. Aj keď je to pre nás veľká zmena, tešíme sa na to. Stále sa máme kam posúvať a radi by sme pritiahli na naše zápasy väčší počet fanúšikov a zaplnili halu podobne, ako sa nám to podarilo vo finálových sériách. Veríme, že pod najsilnejšou športovou značkou na Slovensku sa nám to podarí,“ konštatoval Peter Novák, prezident volejbalového klubu.