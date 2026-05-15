Všetky slovenské lode v piatok postúpili do semifinále

Na snímke slovenský reprezentant v rýchlostnej kanostike Denis Myšák počas tlačovej konferencie Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) k spusteniu odpočítavania roka do štartu letných olympijských hier v Bratislave v utorok 25. júla 2023. Foto: TASR Jaroslav Novák

Ako prvý spečatil svoju účasť v semifinále K1 na 500 m Denis Myšák.

Autor TASR
Brandenburg 15. mája (TASR) - Všetkých päť slovenských lodí, ktoré sa predstavili v piatkovom programe rozjázd 2. kola Svetového pohára v nemeckom Brandenburgu, postúpilo do semifinále. Najsuverénnejší postup zaznamenal dvojkajak v zložení Samuel Baláž a Adam Botek, ktorý triumfoval vo svojej rozjazde K2 na 500 m.

Ako prvý spečatil svoju účasť v semifinále K1 na 500 m Denis Myšák. Vo svojej rozjazde obsadil 4. miesto a bol medzi päticou priamo postupujúcich.

Ďalej sa prebojovali aj ďalšie dva ženské a jeden mužský dvojkajak na identickej trati K2 na 500 m. Réka Bugárová spoločne s Biankou Sidovou figurovali na 5. mieste svojej rozjazdy, Hana Gavorová so Sofiou Bergendiovou skončili štvrté. Piatu priečku si vyjazdili Juraj Kukučka a Dominik Doktorík.

Semifinále je na programe v sobotu.
