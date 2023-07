Všetky slovenské vodné slalomárky postúpili do finále C1 do 23 rokov

MEJ - výsledky:



C1 do 23 rokov - semifinále:



ženy: 1. Zuzana PAŇKOVÁ (SR) 105,92 (2), 2. Doriane Delassusová (Fr.) +0,67 (2), 3. Ainhoa Lameirová (Šp.) +2,86 (2), ...6. Soňa STANOVSKÁ +4,72 (4), 7. Emanuela LUKNÁROVÁ (obe SR) +5,17 (0)



muži: 1. Adrien Fischer (Fr.) 92,91 s (0), 2. Miquel Trave (Šp.) +0,73 (0), 3. Peter Linksted (V. Brit.) +3,45 (0), ...13. Adam JANOVČÍK +10,72 (2), 14. Ľudovít MACÚŠ (obaja SR) +11,15 (4)



Bratislava 23. júla (TASR) - Všetky tri slovenské pretekárky postúpili do semifinále C1 v kategórii do 23 rokov na MEJ vo vodnom slalome v Čunove. Formu z kvalifikácie potvrdila v semifinále Zuzana Paňková, ktorá obsadila prvé miesto. Jej krajanky Soňa Stanovská a Emanuela Luknárová obsadili šieste a siedme miesto.Paňková mala dotyk na šiestej bránke, no už na druhom medzičase bol náskok na priebežne vedúcu Francúzku Doriane Delassusovú 1,04 sekundy. Tempo udržala až do konca a súperku predstihla o 67 stotín sekundy. Paňkovej patrí 10. miesto v svetovom rebríčku elitnej kategórie C1 a spolu s Češkou Gabrielou Satkovou patrí medzi veľké favoritky. Satková, ktorá je zároveň obhajkyňa, skončila napriek trom chybám na štvrtom mieste s mankom 3,63 sekundy.Stanovská mala dotyk na osmičke i deviatke, stratu však dokázala skresať v tretej časti. Na Paňkovú jej chýbalo 4,72 sekundy a obe si tak zopakujú individuálne finále zo soboty, keď postúpili medzi najlepšiu desiatku v K1. Luknárová patrila k dvom pretekárkam zo semifinálovej dvadsiatky, ktoré predviedli bezchybnú jazdu. Zdržala sa na červenej osemnástke a menší problém jej robili o niečo neskôr aj valce. Na Paňkovú stratila 5,17 sekundy.Medzi mužmi nepostúpil ani jeden domáci zástupca. Adam Janovčík obsadil 13. miesto, jeho krajan Ľudovít Macúš bol o pozíciu nižšie. Janovčík mal trest za dotyk na bránke číslo štrnásť, ktorá nasleduje za náročnou technickou časťou. Na postupovú desiatku mu chýbalo 1,56 sekundy. Macúš nezvládol skoky, za prvým "ťukol" červenú dvanástku a pri nájazde do ďalšieho dostal dve sekundy za dotyk na dvadsaťtrojke. Na postup mu chýbalo 1,99 sekundy.V semifinále bol najrýchlejší Francúz Adrien Fischer s bezchybnou jazdou. Jeho krajan a víťaz kvalifikácie Yohann Senechault sa taktiež trápil v technickej časti, kde "chytil" dvojsekundový trest. Napriek tomu postúpil zo šiesteho miesta (+7,03). Úradujúci majster Vojtěch Heger z Česka si zaistil miestenku napriek chybe a obsadil štvrté miesto. Superfavorit Miquel Trave zo Španielska zaostal za Fischerom o 73 stotín sekundy. Vo svetovom rankingu elitnej kategórie mu patrí siedme miesto, na tohtoročných ME v Krakove získal striebro a v sobotu zvíťazil v Čunove v K1.Finále mužov do 23 rokov bolo na programe o 12.00 h, ženy štartovali o 12.25.