Všetky štyri slovenské lode postúpili do B-finále

Na snímke kanoisti Csaba Zalka a Adam Botek v kategórii K2 muži na 500 m na prvých kvalifikačných pretekoch na Zemníku v Bratislave 27. apríla 2024. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Miláno 23. augusta (TASR) - Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Bianka Sidová sa predstaví v B-finále K1 na 200 m na majstrovstvách sveta v talianskom Miláne. V sobotnej semifinálovej jazde dosiahla čas 42,47 s a postup do bojov o medaily jej ušiel o jedinú pozíciu. Takisto dopadol Denis Myšák v K1 na 500 m, vo svojom semifinále obsadil štvrtú priečku s časom 1:39,40 min.

O konečné 10. miesto budú bojovať aj Dagmar Čulenová a Katarína Pecsuková v K2 na 500 m, v semifinále sa umiestnili na šiestej pozícii (1:46,20). V rovnakej disciplíne sa v B-finále mužov predstavia Csaba Zalka a Adam Botek, ktorí skončili taktiež šiesti s časom 1:45,83. Finálové jazdy všetkých štyroch disciplín boli na programe v nedeľu.
.

