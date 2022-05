Všetky tri Slovenky sú v hlavnej súťaži extrémneho slalomu

ME vo vodnom slalome - Liptovský Mikuláš:



extrémny slalom - kvalifikácia:



ženy (16 postupovalo):



1. Kimberley Woddsová 39,12 s (0)

2. Mallory Franklinová (obe V. Brit.) +0,25 (0)

3. Monica Doriaová (Andorra) +1,75

...11. Eliška MINTÁLOVÁ +2,08 (0)

15. Soňa STANOVSKÁ +3,58 (0)

16. Zuzana PAŇKOVÁ (všetky SR) +3,58



muži (16):



1. Dimitri Marx 34,88 s (0)

2. Jan Rohrer (obaja Švaj.) +0,52 (0)

3. Vít Přindiš (ČR) +1,39 (0)

... 15. Jakub GRIGAR +2,59 (0)

30. Matej BEŇUŠ +5,31 (0)

34. Adam GONŠENICA (všetci SR) +7,07



Liptovský Mikuláš 28. mája (TASR) - Slovenské vodné slalomárky Eliška Mintálová, Soňa Stanovská a Zuzana Paňková sa prebojovali v sobotu do hlavnej súťaže extrémneho slalomu na domácich majstrovstvách Európy. Postup do 16-členného štvrťfinále si vybojovali v Liptovskom Mikuláši všetky Slovenky, ktoré v časovke štartovali.Mintálová tak nadviazala na úspešné finále K1, v ktorom získala zlato spoločne s Taliankou Stefanie Hornovou. Postúpila z jedenástej priečky, pričom najviac času stratila v druhej polovici trate. Stanovská a Paňková čakali na potvrdenie svojho miesta v nedeľnom programe novej disciplíny do úplného záveru - so zhodným časom 42,70 s obsadili pätnáste a šestnáste miesto. Mladšiu z dvojice potrápila prekážka číslo štyri, Stanovskú mierne stiahol prúd hneď na začiatku trate.Z mužov si v silnej konkurencii zaistil postup z 15. pozície len Jakub Grigar, ktorý si tak napravil chuť z nevydareného finále v K1 - v ňom sa nezmestil do najlepšej desiatky. Matej Beňuš a Adam Gonšenica figurovali na 30. a 34. priečke. Prvý menovaný stratil cenné desatiny pri "eskimovaní" na roll zone, Gonšenicovi sa skrútila loď po tej istej prekážke.