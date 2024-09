Všetky tri slovenské lode postúpili z rozjázd

Edirne 7. septembra (TASR) - Všetky tri slovenské lode postúpili na veslárskych ME do 23 rokov v tureckom Edirne z rozjázd. Priamo v A-finále sa predstavia v dvojskife Anastasia Jakovlevová a Anna Kublová.



Dvojici Sloveniek stačilo v ich opravnej jazde predposledné štvrté miesto, piate Ukrajiny predstihli o vyše deväť sekúnd. O A-finále sa ešte pobije Peter Strečanský v skife - v druhej rozjazde bol tretí a zo semifinále môže postúpiť do finále A i B. Marián Púčik a Jakub Herhonek absolvovali v dvojskife taktiež opravnú jazdu a z tretej priečky postúpili do B-finále. Všetky semifinálové a finálové jazdy sú na programe v nedeľu.