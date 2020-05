Všetkých 20 klubov Serie A je za dohratie sezóny

Rím 1. mája (TASR) - Všetkých 20 klubov talianskej futbalovej Serie A súhlasí s dohratím sezóny, ktorú prerušila pandémia koronavírusu. K osemnástke klubov sa pripojili aj zostávajúce dva, FC Turín a Brescia Calcio, ktoré pred časom vyzývali na ukončenie ročníka.



Za reštartom ligy stojí aj prezident Talianskej futbalovej federácie (FIGC). Gabriele Gravina urobí podľa vlastných slov maximum pre to, aby sa Serie A i nižšie ligové súťaže dohrali. "Pokiaľ budem stáť na čele federácie, nepodpíšem sa pod zrušenie ligového ročníka. Takéto rozhodnutie by znamenalo smrť pre taliansky futbal. Keby sme ligu ukončili, viedlo by to k súdnym sporom. Kto by vypadol a kto postúpil?" vyhlásil Gravina. Reštart je však podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva v súčasnej situácii nereálny. Na prvom mieste musí byť zdravie hráčov, vyhlásil námestník ministra Pierpaolo Sileri v rozhovore pre talianske médiá.



Serie A prerušili 9. marca, do konca sezóny zostáva odohrať 12 kôl. Taliansko je jednou z najzasiahnutejších krajín na svete, v piatok popoludní tam evidovali viac ako 205-tisíc prípadov ochorenia COVID-19 a takmer 28.000 úmrtí.