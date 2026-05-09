Sobota 9. máj 2026Meniny má Roland
Všetkých päť slovenských lodí postúpilo do semifinále na 500 m

Na snímke v popredí Denis Myšák. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Denis Myšák skončil v rozjazde K1 tretí, rovnakú priečku obsadil aj ženský dvojkajak v zostave Réka Bugárová, Bianka Sidová.

Autor TASR
Szeged 9. mája (TASR) - Všetkých päť slovenských lodí postúpilo v sobotu popoludní do semifinále na 500 m na úvodnom podujatí Svetového pohára rýchlostných kanoistov v Szegede. Dvojkajak v zložení Samuel Baláž, Adam Botek v maďarskom stredisku vyhral svoju rozjazdu.

Denis Myšák skončil v rozjazde K1 tretí, rovnakú priečku obsadil aj ženský dvojkajak v zostave Réka Bugárová, Bianka Sidová. Ďalšia kádvojka v posádkou Hana Gavorová, Sofia Bergendiová finišovala piata podobne ako mužský dvojkajak Juraj Kukučka, Dominik Doktorík.
