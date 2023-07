Vstupenku na zápas Slovan - Swift Hesper má už vyše 7000 fanúšikov

Bratislava 6. júla (TASR) - Svoju vstupenku na úvodný zápas 1. predkola futbalovej Ligy majstrov so Swift Hesper má necelý týždeň pred výkopom už viac 7000 fanúšikov a fanúšičiek bratislavského Slovana. Vstupenky sú v predaji od 10 eur online prostredníctvom oficiálneho ticketingového partnera klubu.



V predaji sú naďalej permanentné vstupenky. Ich držitelia majú vstup na zápas zahrnutý v cene permanentky. "Fanúšikom naďalej dávame do pozornosti permanentky na sezónu 2023/24, ktoré im prinášajú viacero benefitov. Je medzi nimi úvodný zápas so Swift Hesper v cene permanentky i predkupné právo a zľava na domáce duely v európskych pohárových súťažiach. Veríme, že po tom, ako naši fanúšikovia boli v predošlej sezóne v Európe doslova naším dvanástym hráčom, podporia mužstvo v čo najväčšom počte aj v úvodnom zápase novej sezóny, ktorý bude pre celý klub mimoriadne dôležitý," povedal marketingový riaditeľ klubu Tomáš Straka.



Aj napriek prebiehajúcim letným prázdninám bude na zápase Ligy majstrov s luxemburským šampiónom aj početná detská kulisa. Slovan poskytol deťom zo základných škôl i futbalových klubov 1500 bezplatných vstupeniek. "Školy a kluby aj počas prázdnin prejavili o tieto vstupenky obrovský záujem. Operatívne sme preto navýšili počet miest do detských sektorov. Tešíme sa, že aj na tomto európskom zápase budeme môcť v hľadisku privítať deti z celého Slovenska," citovala Straku tlačová správa slovenského majstra.