VIDEO: Vstupenky idú na dračku, Borbélyho osobný cieľ je semifinále

Na snímke zľava hlavný tréner reprezentácie Ladislav Borbély, prezident Slovenského zväzu malého futbalu Peter Králik, výkonný riaditeľ Niké Roman Berger a kapitán slovenskej reprezentácie v malom futbale Ivan Buchel počas tlačovej konferencie k Majstrovstvám Európy v malom futbale EMF EURO 2022 v Bratislave 23. mája 2022. Foto: TASR - Dano Veselský

Záverečná nominácia:



brankári: Stanislav Pella, Martin Kapraľ

hráči v poli: Juraj Kuhajdik, Rudolf Beliš, Tomáš Mikluš, Pavol Gere, Lukáš Janič, Martin Ďuráči, Jaroslav Repa, Dalibor Rožník, Dušan Dzíbela, Peter Brestovanský, Adam Bombicz, Matúš Paukner, Ivan Buchel (kapitán)



zloženie skupín ME:



A-skupina: SLOVENSKO, Taliansko, Belgicko, Poľsko

B-skupina: Rumunsko, Španielsko, Albánsko, Azerbajdžan

C-skupina: Čierna Hora, Bulharsko, Rakúsko, Gruzínsko

D-skupina: Maďarsko, Ukrajina, Turecko, Portugalsko

E-skupina: ČR, Srbsko, Moldavsko, Francúzsko

F-skupina: Kazachstan, Anglicko, Izrael, Grécko

Bratislava 23. mája (TASR) - Slovenskí reprezentanti v malom futbale majú na európskom šampionáte EMF EURO 2022 v košickej Steel Aréne (4.-11. júna) primárny cieľ postúpiť do play off. V základnej A-skupine budú ich súpermi Taliansko, Belgicko a Poľsko, pričom do ďalšej fázy sa prebojujú tri tímy.Slováci absolvovali od piatka do nedele trojdňový minikemp v Banskej Bystrici. Na druhý deň tréner Ladislav Borbély oznámil záverečnú nomináciu na šampionát, ktorá zahŕňa celkovo 15 mien vrátane brankárov. "í," pochvaľoval si kemp Borbély, ktorý si pred šampionátom dáva vysoké ciele. "," konštatoval kouč SR.Maskotom šampionátu bude Niko, v úlohe rozhodcu sa predstaví aj bývalý uznávaný rozhodca s odznakom Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Ľuboš Micheľ:," povedal Micheľ.Záujem o ME je veľký. Vstupenky na jednotlivé zápasy sa rýchlo míňajú, stále sú však k dispozícii v predpredaji. "," povedal prezident Slovenského zväzu malého futbalu Peter Králik, ktorý spolu s kolegami z organizačného výboru finišujú s prípravami. "."Slovenská reprezentácia má zraz pred ME 1. júna, na druhý deň absolvuje generálku na šampionát proti Azerbajdžanu. Kapitán Ivan Buchel sa na domáci turnaj, ktorý pre pandémiu koronavírusu museli už dvakrát preložiť, nesmierne teší: "" dodal Buchel, ktorý viedol slovenský tím s kapitánskou páskou už na MS 2019. V Austrálii obsadili Slováci 7. miesto.