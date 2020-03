Vstupenky na baráž s Írskom nezostanú v platnosti, treba ich vrátiť

Bratislava 29. marca (TASR) - Vstupenky na zápas baráže o postup na futbalové majstrovstvá Európy medzi Slovenskom a Írskom, ktorý sa mal odohrať 26. marca v Bratislave, nebudú v platnosti na nový termín. Slovenský futbalový zväz (SFZ) pripomenul fanúšikom, aby vstupenky vrátili, ak to doteraz neurobili.



Už po rozhodnutí výkonného výboru SFZ, ktorý 10. marca potvrdil, že duel sa odohrá bez divákov, oznámili SFZ a predajca Ticketmedia fanúšikom, že vstupenky je nutné vrátiť. Keď Európska futbalová únia (UEFA) stanoví nový termín zápasu, budú vygenerované nové vstupenky s novými údajmi (dátum, čas, miesto, atď.), ako aj nové QR kódy. Doteraz zakúpené vstupenky strácajú platnosť a s týmito vstupenkami nebude držiteľovi umožnený vstup na štadión.



Zákazníci majú možnosť vrátiť vstupenky dvoma spôsobmi. Vstupenky zakúpené na predajnom mieste môže zákazník vrátiť len na tom predajnom mieste, kde boli zakúpené, je potrebné, aby mal dané zakúpené vstupenky so sebou. Vstupenky zakúpené prostredníctvom on-line predaja, t.j. www.ticketmedia.sk alebo mobilnej aplikácie, môže zákazník vrátiť priamo vo svojom konte na www.ticketmedia.sk a to v sekcii "Moje objednávky" dohľadá číslo objednávky, pričom číslom objednávky sa rozumie číslo nákupu, ktoré zákazník dostal na e-mail po zakúpení vstupenky, spoločne s elektronickou vstupenkou e-ticket. Následne je potrebné zakliknúť správne číslo objednávky/číslo nákupu z emailu. Po otvorení zvolenej objednávky je potrebné zakliknúť číslo lístka vstupenky, ktorú chce zákazník vrátiť. Číslo lístka sa nachádza na vstupenke pod čiarovým kódom. Po zakliknutí všetkých vstupeniek, ktoré chce zákazník vrátiť, následne zaklikne "Vrátiť lístky" (v spodnej časti objednávky). Platba bude prevedená v prospech účtu, z ktorého bola uhradená.



Lístky z on-line predaja sa dajú vrátiť aj emailovou žiadosťou na: reklamacie@ticketmedia.sk, pričom k žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť číslo objednávky/číslo nákupu, vstupenky v elektronickej podobe, ktoré boli zaslané, detail transakcie, kde je zreteľne uvedený dátum, číslo účtu platcu a suma. Platba bude prevedená v prospech účtu, z ktorého bola uhradená. Informovala o tom oficiálna webová stránka SFZ.