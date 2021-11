Vstupenky na duel Slovensko - Slovinsko sú od utorka v predaji

Bratislava 2. novembra (TASR) - Slovenský futbalový zväz (SFZ) informuje fanúšikov, že predaj vstupeniek na zápas kvalifikácie MS 2022 Slovensko – Slovinsko (11. novembra, 20.45 hod. v City Aréne Trnava) sa spustí 2. novembra o 14.00 h. Podľa aktuálneho COVID automatu a aktualizovanej vyhlášky ohľadom hromadných podujatí (z 12. augusta 2021), bude tento zápas s kapacitou 25% a vstup bude umožnený pre OTP divákov. Deti do 12 rokov v akomkoľvek modeli nepotrebujú ani test ani očkovanie.



Vzhľadom na epidemickú situáciu sa budú vstupenky predávať na meno a priezvisko, nakoľko pri tejto kapacite a podmienkach vstupu je potrebné evidovať menný zoznam účastníkov. V predaji budú vstupenky iba do spodného oválu a sedenie na štadióne bude v párnych radoch. Návštevník je povinný mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom (exteriér) a respirátorom FFP2 (interiér). Inak platia štandardné hygienické opatrenia.



Podmienky nákupu a vstupu na štadión sú nasledovné:



- na 1 nákup bude možné zakúpiť 4 vstupenky



- je potrebné uviesť meno a priezvisko každého držiteľa vstupeniek, nielen kupujúceho



Pred vstupom na štadión budú prebiehať kontroly - kontrola jedného dokladu uvedeného nižšie spolu s dokladom totožnosti:



- COVID pass v elektronickej forme alebo v papierovej forme



- negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu na COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo AG testu nie starším ako 48 hodín



- potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami



- bezpečnostná prehliadka a následne vstup cez turnikety na štadión



Cena vstupeniek:



1. kategória: 18 eur



2. kategória: 10 eur



Vstupenky budú v predaji online prostredníctvom Maxiticket.sk od utorka 2. 11. 2021 od 14.00 hod.



Vstup ZŤP-S (vozíčkar + doprovod): Vzhľadom na obmedzenú kapacitu miest je potrebná písomná požiadavka na vstupenky@futbalsfz.sk a záujemcom bude vyhovené podľa poradia doručenej požiadavky. Vstupenka bude doručená výhradne elektronicky na zadanú e-mailovú adresu. Vstupenka je platná pre vozíčkara a jeho 1 doprovod. Vstup držiteľov vstupenky ZŤP-S je cez VSTUP B od Športovej ulice, kde bude usporiadateľom skontrolovaná aj vstupenka. Po vstupe na štadión sa vozíčkari s doprovodom dostanú priamo na tribúnu B a do sektora 24. V prípade, že na danú vstupenku sa pokúsi prejsť iný držiteľ vstupenky ako vozíčkar s doprovodom, aj v prípade ZŤP-S preukazu, nebude na štadión vpustený. Iné zľavy pre ZŤP SFZ neposkytuje.



V prípade záujmu o VIP vstupenky alebo Sky Box, je potrebná písomná požiadavka na vstupenky@futbalsfz.sk.



Predaj vstupeniek na pokladni v deň zápasu bude upresnený pred samotným zápasom. Brány štadióna sa otvoria 2 hodiny pred výkopom, t.j. o 18.45 hod. Informoval web SFZ.