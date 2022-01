Vuelta a Espaňa sa vráti do Barcelony po 11-ročnej absencii

Barcelona 24. januára (TASR) - Cyklistická Vuelta a Espaňa v roku 2023 odštartuje v Barcelone. Do metropoly Katalánska sa vráti po jedenásťročnej absencii, potvrdili v pondelok organizátori.



Prvou etapou bude časovka, ktorá sa celá bude jazdiť v uliciach mesta. Aj druhá etapa bude mať cieľ v Barcelone. Naposledy zavítala prestížna Grand Tour do Barcelony v roku 2012, jej vtedajšia deviata etapa štartovala v Andorre a cieľ bol na Montjuic. Katalánske mesto malo česť privítať štart Vuelty aj v roku 1962, v roku 1978 sa tam konala ďalšia z časoviek.



Prvé tri etapy tohto ročníka sa budú jazdiť v Holandsku. Mali sa konať v tejto krajine už v roku 2020, to ale zmarila pandémia koronavírusu. Informovala agentúra AP.