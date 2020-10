Vuelta: Bennetta diskvalifikovali, 9. etapu vyhral Ackermann

Výsledky 9. etapy: (Castrillo del Val - Aguilar de Campoo/157,7 km): 1. Pascal Ackermann (Nem./Bora-hansgrohe), 2. Gerben Thijssen (Bel./Lotto), 3. Max Kanter (Nem./Sunweb), 4. Jasper Philipsen (Bel./UAE Emirates), 5. Jakub Mareczko (Tal./CCC), 6. Alexis Renard (Fr./Israel Start-Up), 7. Jon Aberasturi (Šp./Caja Rural), 8. Lorrenzo Manzin (Fr./Total Direct), 9. Robert Stannard (Austr./Mitchelton), 10. Reinardt Janse van Rensburg (JAR/NTT) všetci rovnaký čas

Celkové poradie po 9. etape: 1. Richard Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) 32:31:06 h, 2. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) +13, 3. Daniel Martin (Ír./Israel Start-Up) +28, 4. Hugh Carthy (V.Brit./EF Pro Cycling) +44, 5. Enric Mas (Šp./Movistar) +1:54, 6. Felix Grossschartner (Rak./Bora-Hansgrohe) +3:28, 7. Esteban Chaves (Kol./Mitchelton-Scott) +3:28, 8. Alejandro Valverde (Šp./Movistar) +3:35, 9. Marc Soler (Šp./Movistar) +3:40, 10. Wouter Poels (Hol./Bahrain) +3:47

bodovacia súťaž:



1. Roglič 104 bodov, 2. Carapaz 81, 3. D. Martin 73

vrchárska súťaž:



1. Guillaume Martin (Fr./Cofidis) 27 bodov, 2. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) 24, 3. Carapaz 24

Aguilar de Campoo 29. októbra (TASR) - Nemecký cyklista Sam Pascal Ackermann triumfoval vo štvrtkovej 9. etape 75. ročníka pretekov Vuelta a Espana. Pôvodne sa z víťazstva tešil Ír Sam Bennett, no rozhodcovia ho dodatočne diskvalifikovali za nebezpečný manéver v poslednom kilometri a zaradili ho až na 110. miesto v etape.Na rovinatej trati z Castrillo del Val do Aguilar de Campoo dlhej 157,7 km sa rozhodovalo až v záverečnom śurte. Za Ackermannom z Bory-hansgrohe skončil na druhej priečke Belgičan Gerben Thijssen( Lotto-Soudal), tretí bol Nemec Max Kanter zo Sunwebu. Na čele celkovej klasifikácie sa nič nezmenilo, líder je člen Ineosu Richard Carapaz z Ekvádoru s náskokom 13 sekúnd na obhajcu Slovinca Primoža Rogliča z Jumbo-Visma.Do úniku sa po začiatku etapy dostala dvojica Aritz Bagües (Caja Rural) a Juan Felipe Osorio (Burgos-Bh). Pelotón si situáciu strážil a nedoprial im výrazný náskok. Kolíziu mal Ackermann, no dokázal vysadnúť späť na bicykel. Utečenci mali 40 km pred cieľom k dobru iba minútu, napokon ich pohltil "balík" o dvadsať kilometrov neskôr.V závere sa pracovalo v pelotóne pre šprintérov, technické problémy mal 13 km pred cieľom v deň svojich 31. narodenín Roglič, ale vďaka nevysokému tempu sa udržal v hlavnej skupine bez väčších problémov. Vo finiši ukázal svoju rýchlosť Bennett, no na poslednom kilometri urobil podľa rozhodcov nepovolený manéver ramenom a po diskvalifikácii si tak nezopakoval triumf zo štvrtej etapy. Na prvú priečku sa posunul Ackermann.