Vuelta bude opäť skúška pre vrchárov, čaká ich 10 dojazdov na kopcoch

Barcelona 10. januára (TASR) - Organizátori cyklistických pretekov Vuelta a Espana pripravili na tento rok až desať etáp s cieľom na vrcholoch kopcov. Tohtoročná edícia odštartuje 26. augusta v Barcelone prvýkrát za uplynulých 60 rokov a vyvrcholí 17. septembra v Madride.



Organizátori záverečnej cyklistickej Grand Tour sezóny v utorok predstavili celú trasu v metropole Katalánska, kde sa uskutočnia úvodné dve etapy. Pelotón čaká 26. augusta tímová časovka na 14,6 km a na druhý deň 181,3 km dlhá trasa z Matara do Barcelony s dvoma stúpaniami vrátane známeho kopca Montjuic nad prístavom.



Katalánska metropola hostila štart slávnych pretekov doteraz len v roku 1962. Vuelta sa do mesta vráti prvýkrát od roku 2012, keď sa v Barcelone skončila.



Počas 21-dňovej púte naprieč Španielskom zavítajú cyklisti aj do Francúzska a Andorry a otestuje ich aj niekoľko nových stúpaní. "Hory v DNA Vuelty a nadchnú nás aj v roku 2023," povedal riaditeľ pretekov Javier Guillen.



Na tohtoročnej edícii už potvrdil účasť úradujúci šampión Remco Evenepoel. Vlani sa dostal na čelo celkového poradia na prvom horskom dojazde a červený dres si udržal až do cieľa. Tento rok odštartujú súboje v horách oveľa skôr, už tretia etapa finišuje v lyžiarskom stredisku Arinsal v Andorre a cyklisti počas nej musia zvládnuť dve stúpania 1. kategórie. Ďalšie zimné stredisku Javalambre navštívi pelotón v 6. etape. Druhý týždeň odštartuje individuálnou časovkou vo Valladolide, no potom sa cyklisti vrátia späť do Pyrenejí. Krátka, no strastiplná 13. etapa zavedie balík cez štyri horské priesmyky do Francúzska, kde ich čaká Aubisque a legendárny Tourmalet. "Bude to míľnik našich pretekov," citovala Guillena agentúra AFP.



Po druhom voľnom dni sa pelotón presunie popri Biskajskom zálive do kopcov Astúrie a neminie ho ani obávané stúpanie na Angliru s miestami až 23% sklonom. Predposledný deň je na programe najdlhšia 208,4 km etapa z Manzanaresu El Real do Guadarramy s až desiatimi stúpaniami 3. kategórie. Preteky sa skončia tradičný finišom v Madride.