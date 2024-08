Vuelta: Castrillo zvíťazil v 12. etape

výsledky 12. etapy pretekov Vuelta a Espaňa (Ourense Term. - Es. Manzaneda, 137 km): 1. Pablo Castrillo (Šp./Equipo Kern Pharma) 03:36:12 h, 2. Max Poole (V. Brit./dsm-firmenich PostNL) + 8 sek, 3. Marc Soler (Šp./SAE Team Emirates) + 16, 4. Mauro Schmid (Švaj./Team Jayco - AlUla) + 23, 5. Jhonatan Narváez (Ekv./INEOS Grenadiers) + 34, 6. Mauri Vansevenant (Bel./Soudal Quick-Step) + 40, 7. Harold Tejada (Kol./Astana Qazaqstan) + 49, 8. Carlos Verona (Šp./Lidl-Trek) 1:03 min, 9. Louis Meintjes (JAR./Intermarché - Wanty) 1:14, 10. Óscar Rodríguez (Šp./INEOS Grenadiers) 1:52

celkové poradie po 12. etape: 1. Ben O'Connor (Aust./Decathlon Ag2r La Mondiale) 47:37:35 h, 2. Primoš Roglič (Slovin./Red Bull - Bora) + 3:16 min, 3. Eric Mas (Šp./Movistar Team) + 3:58, 4. Richard Carapaz (Ekv./EF Education - EasyPost) + 4:10, 5. Mikel Landa (Šp./Soudal Quick-Step) + 4:40, 6. Rodríguez + 05:23, 7. Florian Lipowitz (Nem./Red Bull - Bora) 5:29, 8. Adam Yates (V. Brit./SAE Team Emirates), 9. Felix Gall (Rak./Decathlon Ag2r La Mondiale) obaja + 5:30, 10. George Bennett (Aus./Israel - Premier Tech) + 5:46

Es. Manzaneda 29. augusta (TASR) - Španielsky cyklista Pablo Castrillo zvíťazil v 12. etape pretekov Vuelta Espaňa. Jazdec tímu Kern Pharma dosiahol na 137 km dlhej trati vedúcej z Ourense do Manzanedy náskok takmer osem sekúnd. Druhý dorazil do cieľa Brit Max Poole z dsm-firmenich. Tretí finišoval Španiel Marc Soler (SAE Team Emirates).V celkovom poradí sa naďalej drží na čele Austrálčan Ben O'Connor (DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM), druhý figuruje Primoš Roglič (RED BULL - BORA - HANSGROHE) a tretí je Eric Mas (MOVISTAR TEAM).Po dvoch dňoch kopcovitých pretekov bola na programe klasická horská etapa. V nej neštartoval Belgičan Lennert van Eetvelt, ktorého už dlhšie trápili dýchacie ťažkosti. Hneď po štarte sa začal dlhý boj o únik. Vysoké tempo nezvládol Kevin Geniets, Luxemburčan niekoľko dní bojoval s vyčerpaním a napokon musel odstúpiť.Nakoniec sa podarilo odísť desaťčlennej skupine pretekárov. Nachádzali sa v nej Jhonnatan Narvaez, Oscar Rodriguez (obaja Ineos), Marc Soler (SAE), Mauri Vansevenant (Soudal-QuickStep), Carlos Verona (Lidl-Trek), Mauro Schmid (Jayco-AlUla), Louis Mentjes (Intermarché), Max Poole (dsm-firmenich), Harold Tejada (Astana) a Pablo Castrillo (Kern Pharma). Dostihnúť sa ich pokúšali ešte Michael Woods (Israel-PremierTech) a Laurens Huys (Arkéa), no nakoniec sa vrátili do balíka.Skupina si zabezpečila odstup približne 10 minút. Pokojný priebeh narušil výpad Narvaeza 50 kilometrov pred cieľom, ktorý nedopadol úspešne. Rýchlostnou prémiou prešiel prvý Mauri Vansevenant. Nasledovali ho Carlos Verona a Harold Tejada. Niekoľko kilometrov pred cieľovým stúpaním balík pridal a náskok vedúcej skupiny začal klesať.Vpredu začal ako prvý nastupovať Soler, to sa však nezdarilo, potom Verona, ten už zaznamenal nádejnejší pokus. Dosiahol náskok 16 sekúnd, no po chvíli ho dobehli. Potom sa dostal do úniku Castrillo. Za španielskym pretekárom sa vydal Schmid. Ostatní sa skôr sústredili na Solera. V balíku sa taktiež nič zásadné nezmenilo. Skupina za Castrillom sa začala štiepiť, Narvaez s Poolem dostihli Schmida a začali spolupracovať.Castrillo si nabehol do záverečnej steny s náskokom 25 sekúnd a dosiahol životný úspech. Druhý preťal cieľovú pásku Poole a tretí finišoval Soler. V skupine favoritov neútočil nikto, pretekári sa pripravujú na piatkovú etapu s ťažkým stúpaním." uviedol Castrillo bezprostredne po triumfe podľa portálu cycling-info.sk.