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Vuelta: Coquard vyhral v šprintérskej koncovke 8. etapy, lídrom je Mas
Rovinatá ôsma etapa bola predurčená k záverečnému šprintu vo veľkom balíku.
Autor TASR,aktualizované
Xeraco 29. augusta (TASR) - Francúzsky cyklista Bryan Coquard z tímu Cofidis triumfoval v ôsmej etape pretekov Vuelta a Espana. O víťazovi sobotňajšej 171 kilometrov dlhej etapy z Pucola do Xeraca rozhodli záverečné metre. Coquard zdolal v šprintérskej koncovke, ktorú poznačili pády, Dána Madsa Pedersena a Belgičana Jordiho Meeusa. Novým lídrom priebežného poradia sa po odstúpení Slovinca Tadeja Pogačara stal Španiel Enric Mas (Movistar).
Pre 34-ročného Francúza to bolo vôbec prvé kariérne etapové víťazstvo na niektorom z podujatí Grand Tour. „Na Grand Tour podujatia som mnohokrát skončil na druhej pozícii. Mám 34 rokov, preto som teraz veľmi hrdý a šťastný. Môj tím odviedol skvelú robotu. Nemáme mnoho jazdcov, ktorí by išli na čele, ale teraz sme mali. Vytvorili mi päť kilometrov pred cieľom skvelú pozíciu a ja som len nasledoval kolegu. V závere som čakal, v správnom momente som využil výhodu. Dlho som na toto čakal a tvrdo som pracoval, takže je to úžasný deň,“ uviedol Coquard v televíznom rozhovore po dojazde sobotňajšej etapy.
Rovinatá ôsma etapa bola predurčená k záverečnému šprintu vo veľkom balíku. Už od úvodu však poznačilo dianie množstvo pádov, ešte v rámci neutrálnej zóny sa ocitla na zemi desiatka cyklistov a Uriarte s van Trichtom museli na následky tejto udalosti odstúpiť. Na tento zoznam sa neskôr pridal Gaffuri.
Do sólo úniku sa hneď po oficiálnom štarte dostal Fernandez, pred rýchlostnou prémiou si ho však pelotón postrážil. Hlavnou udalosťou ôsmej etapy bol predčasný koniec Pogačara. Člen tímu SAE Team Emirates-XRG spadol podľa televíznych záberov uprostred pelotónu po náhlej zmene smeru jazdy a kontakte s členom tímu Visma-Lease a Bike. Po niekoľkých minútach vyšetrení zdravotníckym personálom sa rozhodol nepokračovať v ďalšom priebehu pretekov a nastúpil do sanitky. Organizátori následne potvrdili jeho odstúpenie, rozsah zranení zatiaľ známy nie je.
Po zvoľnenom tempe sa dianie reštartovalo, za triumfom sa pokúsil vyštartovať Azparren, ale jeho snaha sa skončila tesne pred cieľovou páskou. V šprintérskom závere sa udial ďalší hromadný pád, po ktorom sa oddelila menšia skupinka bojujúca o prvenstvo. Najviac síl mal v koncovke Coquard, ktorý o niekoľko desiatok centimetrov predčil Pedersena s Meeusom. Na uvoľnené miesto pre priebežného lídra Vuelty sa dostal domáci Enric Mas s minútovým náskokom pred Slovincom Primožom Rogličom.
Pre 34-ročného Francúza to bolo vôbec prvé kariérne etapové víťazstvo na niektorom z podujatí Grand Tour. „Na Grand Tour podujatia som mnohokrát skončil na druhej pozícii. Mám 34 rokov, preto som teraz veľmi hrdý a šťastný. Môj tím odviedol skvelú robotu. Nemáme mnoho jazdcov, ktorí by išli na čele, ale teraz sme mali. Vytvorili mi päť kilometrov pred cieľom skvelú pozíciu a ja som len nasledoval kolegu. V závere som čakal, v správnom momente som využil výhodu. Dlho som na toto čakal a tvrdo som pracoval, takže je to úžasný deň,“ uviedol Coquard v televíznom rozhovore po dojazde sobotňajšej etapy.
Rovinatá ôsma etapa bola predurčená k záverečnému šprintu vo veľkom balíku. Už od úvodu však poznačilo dianie množstvo pádov, ešte v rámci neutrálnej zóny sa ocitla na zemi desiatka cyklistov a Uriarte s van Trichtom museli na následky tejto udalosti odstúpiť. Na tento zoznam sa neskôr pridal Gaffuri.
Do sólo úniku sa hneď po oficiálnom štarte dostal Fernandez, pred rýchlostnou prémiou si ho však pelotón postrážil. Hlavnou udalosťou ôsmej etapy bol predčasný koniec Pogačara. Člen tímu SAE Team Emirates-XRG spadol podľa televíznych záberov uprostred pelotónu po náhlej zmene smeru jazdy a kontakte s členom tímu Visma-Lease a Bike. Po niekoľkých minútach vyšetrení zdravotníckym personálom sa rozhodol nepokračovať v ďalšom priebehu pretekov a nastúpil do sanitky. Organizátori následne potvrdili jeho odstúpenie, rozsah zranení zatiaľ známy nie je.
Po zvoľnenom tempe sa dianie reštartovalo, za triumfom sa pokúsil vyštartovať Azparren, ale jeho snaha sa skončila tesne pred cieľovou páskou. V šprintérskom závere sa udial ďalší hromadný pád, po ktorom sa oddelila menšia skupinka bojujúca o prvenstvo. Najviac síl mal v koncovke Coquard, ktorý o niekoľko desiatok centimetrov predčil Pedersena s Meeusom. Na uvoľnené miesto pre priebežného lídra Vuelty sa dostal domáci Enric Mas s minútovým náskokom pred Slovincom Primožom Rogličom.
výsledky 8. etapy pretekov Vuelta a Espaňa (Pucol - Xeraco, 171 km):
1. Bryan Coquard (Fr./Cofidis) 3:47:06 h, 2. Mads Pedersen (Dán./Lidl-Trek), 3. Jordi Meeus (Bel./Red Bull-BORA-hansgrohe), 4. Ben Turner (V.Brit./Netcompany INEOS), 5. Jordan Labrosse (Fr./Decathlon CMA CGM Team), 6. Alessandro Romele (Tal./XDS Astana Team), 7. Bastien Tronchon (Fr./Groupama-FDJ United), 8. Hugo Hofstetter (Fr./NSN Cycling Team), 9. Orluis Aular (Venez./Movistar), 10. Matthew Brennan (V.Brit./Team Visma Lease a Bike) všetci rovnaký čas ako víťaz
priebežné poradie (po 8 z 21 etáp):
1. Enric Mas (Šp./Movistar Team) 23:33:33 h, 2. Primož Roglič (Slov./Red Bull-BORA-hansgrohe) +1:00 min., 3. Felix Gall (Rak./Decathlon CMA CGM Team) +1:11, 4. Sepp Kuss (USA/Team Visma Lease a Bike) +2:15, 5. Oscar Onley (V.Brit./Netcompany Ineos) +2:16, 6. Richard Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) +2:22, 7. Mattias Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) +3:27, 8. Harold Tejada (Kol./XDS Astana Team) +3:56, 9. Gregor Mühlberger (Rak./Decathlon CMA CGM Team) +5:39, 10. Jakob Omrzel (Slov./Bahrain-Victorious) +6:04
1. Bryan Coquard (Fr./Cofidis) 3:47:06 h, 2. Mads Pedersen (Dán./Lidl-Trek), 3. Jordi Meeus (Bel./Red Bull-BORA-hansgrohe), 4. Ben Turner (V.Brit./Netcompany INEOS), 5. Jordan Labrosse (Fr./Decathlon CMA CGM Team), 6. Alessandro Romele (Tal./XDS Astana Team), 7. Bastien Tronchon (Fr./Groupama-FDJ United), 8. Hugo Hofstetter (Fr./NSN Cycling Team), 9. Orluis Aular (Venez./Movistar), 10. Matthew Brennan (V.Brit./Team Visma Lease a Bike) všetci rovnaký čas ako víťaz
priebežné poradie (po 8 z 21 etáp):
1. Enric Mas (Šp./Movistar Team) 23:33:33 h, 2. Primož Roglič (Slov./Red Bull-BORA-hansgrohe) +1:00 min., 3. Felix Gall (Rak./Decathlon CMA CGM Team) +1:11, 4. Sepp Kuss (USA/Team Visma Lease a Bike) +2:15, 5. Oscar Onley (V.Brit./Netcompany Ineos) +2:16, 6. Richard Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) +2:22, 7. Mattias Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) +3:27, 8. Harold Tejada (Kol./XDS Astana Team) +3:56, 9. Gregor Mühlberger (Rak./Decathlon CMA CGM Team) +5:39, 10. Jakob Omrzel (Slov./Bahrain-Victorious) +6:04